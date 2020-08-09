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حقيقة انتقال لاوتارو لبرشلونة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1422
حقيقة انتقال لاوتارو لبرشلونة

وكالات (صدى):
كشف وكيل أعمال الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مُهاجم نادي إنتر ميلان، اليوم الأحد، حقيقة انتقال اللاعب لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد وكيل لاوتارو السيد كرلوس بيتو ياكي، أن هذا الأمر غير صحيح؛ حيث قال: " رحيل لاوتارو عن إنتر ميلان، مجرد تكهنات فقط في وسائل الإعلام"؛ مضيفًا: " لاوتارو لا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده مع إنتر ميلان، وهو سعيد للغاية داخل النادي " .

واستطرد: " لقد كان يتمتع بموسم جيد للغاية في الدوري الإيطالي، ولا تزال هُناك مُسابقة الدوري الأوروبي، وأنا آمل أنّ يتمكن إنتر ميلان من المُضي قدمًا في هذه البطولة"؛ مختتمًا:" نصحته بالانتقال لـ برشلونة؟ لم أكن بحاجة أبدًا إلى تقديم النصيحة له ولست بحاجة إلى ذلك أيضًا، لقد كان دائمًا لاعبًا متكاملًا، ونضج على مرّ السنين " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لابد من وقفة تعاون صارمه ضد ايران وطواغيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروها لين تتأدب ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..

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