حقيقة انتقال لاوتارو لبرشلونة

وكالات (صدى):
كشف وكيل أعمال الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مُهاجم نادي إنتر ميلان، اليوم الأحد، حقيقة انتقال اللاعب لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد وكيل لاوتارو السيد كرلوس بيتو ياكي، أن هذا الأمر غير صحيح؛ حيث قال: " رحيل لاوتارو عن إنتر ميلان، مجرد تكهنات فقط في وسائل الإعلام"؛ مضيفًا: " لاوتارو لا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده مع إنتر ميلان، وهو سعيد للغاية داخل النادي " .
واستطرد: " لقد كان يتمتع بموسم جيد للغاية في الدوري الإيطالي، ولا تزال هُناك مُسابقة الدوري الأوروبي، وأنا آمل أنّ يتمكن إنتر ميلان من المُضي قدمًا في هذه البطولة"؛ مختتمًا:" نصحته بالانتقال لـ برشلونة؟ لم أكن بحاجة أبدًا إلى تقديم النصيحة له ولست بحاجة إلى ذلك أيضًا، لقد كان دائمًا لاعبًا متكاملًا، ونضج على مرّ السنين " .