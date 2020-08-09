بالفيديو.. بدور البراهيم: انفصلت عن زوجي لاني لم أتحمل الحياة المنغلقة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ردت خبيرة التجميل بدور البراهيم، على إتهامات بعض متابعيها، لها بأن سبب إنفصلها عن زوجها هو أنها صرفت مهرها الذي كان يبلغ مليون ريال ولم يتبق معها شيء، لذلك تراجعت عن قرار اعتزالها لكي تعود من جديد للسوشيال ميديا والإعلانات ، بأن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة.
وتابعت البراهيم عبر حسابها "سناب شات"، بأن السبب الحقيقي لطلاقها هو أنها لم تتحمل الحياة المنغلقة التي كانت مفروضة عليها من قبل زوجها، خاصة أنها تعودت على حياة الشهرة والتواصل مع متابعيها، هذا بالإضافة إلى أنها لم تعش فترة مراهقتها نظراً لأن أهلها زوجوها في عمر صغير، معلقة “لذلك أبغى أعيش حياتي أنا حرة”.
وأوضحت : “هذي آخر مرة أعلن فيها زواج أو انفصال أنا ندمت.. وأنصح كل مشهورة ما تعلنين شوفي أنا إيش صاير فيني.. والله كل شي قضاء وقدر.. واللي بيقولوا خلصت المليون واتطلقت.. عزيزتي أنا وياها بدور البراهيم براند.. يعني الحمد لله أنا ما تزوجت واحد أقل من مستواي لا هو نفس مستواي.. والحمد الله أنا في نعمة وخير.. وإيه رجعت حق البراند وإعلانات راح أعلن رزق وجالي أرده يعني.. يلا أنا حبيت بس أرد على بعض المتطفلين”.