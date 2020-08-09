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بالفيديو.. بدور البراهيم: انفصلت عن زوجي لاني لم أتحمل الحياة المنغلقة

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. بدور البراهيم: انفصلت عن زوجي لاني لم أتحمل الحياة المنغلقة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ردت خبيرة التجميل بدور البراهيم، على إتهامات بعض متابعيها، لها بأن سبب إنفصلها عن زوجها هو أنها صرفت مهرها الذي كان يبلغ مليون ريال ولم يتبق معها شيء، لذلك تراجعت عن قرار اعتزالها لكي تعود من جديد للسوشيال ميديا والإعلانات ، بأن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة.

وتابعت البراهيم عبر حسابها "سناب شات"، بأن السبب الحقيقي لطلاقها هو أنها لم تتحمل الحياة المنغلقة التي كانت مفروضة عليها من قبل زوجها، خاصة أنها تعودت على حياة الشهرة والتواصل مع متابعيها، هذا بالإضافة إلى أنها لم تعش فترة مراهقتها نظراً لأن أهلها زوجوها في عمر صغير، معلقة “لذلك أبغى أعيش حياتي أنا حرة”.

وأوضحت : “هذي آخر مرة أعلن فيها زواج أو انفصال أنا ندمت.. وأنصح كل مشهورة ما تعلنين شوفي أنا إيش صاير فيني.. والله كل شي قضاء وقدر.. واللي بيقولوا خلصت المليون واتطلقت.. عزيزتي أنا وياها بدور البراهيم براند.. يعني الحمد لله أنا ما تزوجت واحد أقل من مستواي لا هو نفس مستواي.. والحمد الله أنا في نعمة وخير.. وإيه رجعت حق البراند وإعلانات راح أعلن رزق وجالي أرده يعني.. يلا أنا حبيت بس أرد على بعض المتطفلين”.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ومتقهوي عصير خنازير .. ( يكرم القارئ ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ومتقهوي عصير خنازير .. ( يكرم القارئ ) ..
عباس قاروره
نتمنى متابعة مباريات الاتحاد في عز القايله في الموسم القادم..
العمراني 1966
اي صارمة = المدارس يعني الانتشار كنتشار النار بالهشيم = مين يتحمل المسؤليه اذا انتشر بين الطلاب لا سمح الله معالي الوزير اصابة وحدة بين المدارس كفيلة بنقلة لباقي المدارس والمجتمع ويترتب عليه فحص المدرسة وفحص اهل المصاب وفحص اخوانه بالمدارس الاخرا وفحص الحارة وتعقيم يعني مسلسل
عادل عبدالحي حمزة
ورغم اجراء الفحوصات الطبية إلا ان جميع الأطباء اكدوا ان سبب الورم مجهور فيما يمكنها إزالته بعملية جراحية تتكلف 3290 جنيه استيرليني . سبب الورم مجهول وليس مجهور

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