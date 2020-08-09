بالفيديو.. متحدث نادي التعاون: لا نعرف أين يتدرب عبد المجيد السواط

نواف السالم (صدى):
علق عبدالله اليوسف، المتحدث الرسمي لنادي التعاون، من جديد على أزمة عبدالمجيد السواط، لاعب الفريق، والذي انتقل لنادي الاتحاد، التعاون رفض انضمام اللاعب لتدريبات العميد وتفعيل بند استمراره حتى نهاية الموسم الجاري.
وصرح متحدث نادي التعاون: " ما زالت موافقة لجنة الاحتراف قائمة بتمديد عقد عبدالمجيد السواط مع التعاون حتى نهاية الموسم المقبل، ولا زال اللاعب تعاونيا وفقا للعقد المبرم بيننا وبينه، وتم تحذير نادي الاتحاد بخطاب رسمي" .
وتابع: " لم يحدث أي تفاوض أو حديث بيننا وبين الاتحاد بشأن دخول لاعبين مقابل السواط، ولم نستلم أي خطاب من إدارة النادي بخصوص ذلك "؛ مضيفًا:" السواط وفقاً لبند تفعيل الأفضلية يعتبر لاعب ممتد العقد ويختلف اختلاف جذري عن الأخرين الذين انتهت عقودهم " .
واستطرد: " وأبلغنا اللاعب في 6 يناير الماضي أنه تم تفعيل بند تمديد العقد، واللاعب رد بالرفض ولكن هذا لا يعنينا لأن لدينا عقد أنه يقبل بتمديد عقده بناء على رغبة النادي وهذا لا يحتاج إلى توقيع إضافي من اللاعب، إلا إذا طلب اللاعب مميزات أخرى غير المشترطة بالعقد، وما كنا ننتظر موافقته أم لأ ولكن استخدمنا حقنا في التمديد " .
وأضاف:" ولجنة الاحتراف وافقت على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2021، وبالنسبة لنا نحافظ على حق التعاون، واللاعب كان بالفعل مستمر معنا وبدأ التدريب لمدة 7 أيام، ولكن طلب منه المغادرة فغادر تقريبا يوم 7 يوليو وفوجئنا بتواجده في معسكر الاتحاد، وشكوناه في لجنة فض المنازعات ".
واختتم حديثه:" لا نعرف أين يتدرب عبدالمجيد السواط، ونحن نبحث عن لاعبنا.. وليس لدينا أي خلاف مع الاتحاد، ونعتز بعلاقتنا معهم، وحقيقة هو من انسحب بخطاب رسمي من صفقة عبد الفتاح آدم، وعرض النصر كان هو الأنسب ".