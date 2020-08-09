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«المنافذ العراقية»: موعد فتح معبر جديدة عرعر يعود للجهات العليا

Time منذ 20 دقيقة
Views 1208
«المنافذ العراقية»: موعد فتح معبر جديدة عرعر يعود للجهات العليا

بغداد (صدى):
كشف مدير عام المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، إن موعد فتح منفذ جديدة عرعر العراقي الممول من قبل المملكة تحدده الجهات العليا وسوف يستخدم للتبادل التجاري وعبور المسافرين وخاصة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

وأوضح عمر الوائلي، أنه ما زال قيد الإنجاز وقد بلغت نسبة إنجازه ٩٥٪ للجانب التجاري و٨٥٪ لجانب المسافرين أي الركاب، لافتًا إلى أنه توقفت الشركة عن العمل قبل فترة بطلب من المملكة بسبب الجائحة وستباشر الشركة أعمالها لإكمال المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب صحيفة "عكاظ" .

وقال أن هيئة المنافذ الحدودية قد شكلت عدة فرق فنية وهندسية لمتابعة إنجاز المشروع وتتم متابعة ذلك من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين عن طريق الدائرة التلفزيونية والزيارات الميدانية، مؤكدًا أن المنفذ متكامل من حيث تواجد الدوائر العاملة وتأمين الطرق الواصلة بين المنفذ ومركز محافظتي الانبار وكربلاء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لابد من وقفة تعاون صارمه ضد ايران وطواغيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروها لين تتأدب ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..

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