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الطول والعمر المناسب لجلوس الطفل في المقعد الأمامي للسيارة

Time منذ 22 ساعة
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الطول والعمر المناسب لجلوس الطفل في المقعد الأمامي للسيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أفادت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية أنَّ الطفل يمكنه الجلوس في المقعد الأمامي للسيارة بداية من سنّ الثانية عشرة، أو إذا كان طوله يبلغ 150 سم بغضّ النظر عن عمره.

قالت مؤسسة ديكرا الألمانية للفوحوصات بأنه يمكن ضع الطفل في المقعد الأمامي للسيارة بداية من سن الثانية عشرة وأن يكون طوله 150سم ، موضحة بأنه لا يتم وضع مقعد الطفل المتجه عكس اتجاه السير في مقعد الراكب الأمامي إلا بعد تعطيل الوسادة الهوائية الخاصة بالراكب الأمامي، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب تركيب مقعد الطفل بالخلف.

وأشار خبراء المؤسسة بأنَّ تأمين الطفل بشكل صحيح له أهمية قصوى حتى لا تعرَّض صحته وحياته للخطر في حال وقوع تصادم للسيارة، وبوجه عام يجب أن يكون المقعد مناسبًا لحجم ووزن الطفل، كما ينبغي التحقق بانتظام مما إذا كان الطفل يجلس فيه بشكل مريح.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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