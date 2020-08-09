الطول والعمر المناسب لجلوس الطفل في المقعد الأمامي للسيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أفادت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية أنَّ الطفل يمكنه الجلوس في المقعد الأمامي للسيارة بداية من سنّ الثانية عشرة، أو إذا كان طوله يبلغ 150 سم بغضّ النظر عن عمره.
قالت مؤسسة ديكرا الألمانية للفوحوصات بأنه يمكن ضع الطفل في المقعد الأمامي للسيارة بداية من سن الثانية عشرة وأن يكون طوله 150سم ، موضحة بأنه لا يتم وضع مقعد الطفل المتجه عكس اتجاه السير في مقعد الراكب الأمامي إلا بعد تعطيل الوسادة الهوائية الخاصة بالراكب الأمامي، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب تركيب مقعد الطفل بالخلف.
وأشار خبراء المؤسسة بأنَّ تأمين الطفل بشكل صحيح له أهمية قصوى حتى لا تعرَّض صحته وحياته للخطر في حال وقوع تصادم للسيارة، وبوجه عام يجب أن يكون المقعد مناسبًا لحجم ووزن الطفل، كما ينبغي التحقق بانتظام مما إذا كان الطفل يجلس فيه بشكل مريح.