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رئيس لبنان السابق يكذب "عون": شحنة النيترات أفرغت في عام 2014

Time منذ ساعة
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رئيس لبنان السابق يكذب "عون": شحنة النيترات أفرغت في عام 2014

بيروت (صدى):
قال رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان بأن شحنة نيترات الأمونيوم أفرغت في مستودعات المرفأ في أواخر عام 2014 ، وليس من 7 سنوات كما قال رئيس الجمهورية، كما أنها لم تفرغ في مستودعات المرفأ العام 2013.

وكان ذلك ردا على تصريح مجلس الوزراء ميشيل عون، مضيفا في بيان له أستغرب وقوع بعض المسؤولين في أرفع المستويات بأخطاء في التواريخ مما خلق التباسا لدى المواطنين وأفسح المجال أمام تقاذف المسؤوليات.

وتعرضت لبنان لكارثة بعد انفجار نيترات الأمونيم بمرفأ بيروت مما تسبب في وقوع ضحايا تعدى عددهم ال200 شخص وآلاف الإصابات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لابد من وقفة تعاون صارمه ضد ايران وطواغيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروها لين تتأدب ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..

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