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جمال الطبيعة لحظة بزوغ أشعة الشمس
منذ ساعتين
836
2
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أحدث التعليقات
احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...
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