«تطوير التعليم القابضة» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بمقر الشركة بالرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير " ، وفقاً للتفاصيل لتالية :
1- المسمى الوظيفي : مصمم جرفيك ، عدد وظيفتين .
2- الشروط :
- أن يكون أن المتقدم / المتقدمة من المواطنين .
- درجة البكالوريوس في الإعلام والإتصال .
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد اسفاد من برنامج "تمهير " سابقاً .
- إجادة الغة الإنجليزية " مستوى مبتدأ" .
- أن تشير سجلات التأمين إلى عدم تسجيله آخر ستة أشهر سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح اليوم الأحد 8 / اغسطس /2020 م ، ولمدة شهر عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .