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الخرطوم ستقاطع مفاوضات سد النهضة

Time منذ ساعة
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الخرطوم ستقاطع مفاوضات سد النهضة

الخرطوم (صدى):
أعلنت السودان بأنها ستقاطع مفاوضات سد النهضة المزمعة غدا الإثنين، بعد عدم إلتزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها، ذلك بعد إعلان الأخيرة إستئناف المفاوضات، غدا الإثنين.

وقالت تقارير بأن مصدر حكومي سوداني صرح بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها،والتي تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرا إلى أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان، فيما أعلنت مصر على مشاركتها في مفاوضات سد النهضة موكدةً بأن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد بحسب العربية.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي، أن "وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات" ، والذي علقت عليه مصر من جانبها بأن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لابد من وقفة تعاون صارمه ضد ايران وطواغيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروها لين تتأدب ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..

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