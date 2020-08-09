بالصور.. فتاة تعاني من تضخم غريب بالبطن بوزن 20 كجم

بكين (صدى):
في حالة نادرة ، تعاني فتاة صينية من ورم غريب في البطن يزن 20 كجم حتى شل حركتها وجعلها تواجه صعوبات عديدة .
وبدأت حكاية هوانج جوكساين قبل عامين حين شعرت بإعياء وألم بالبطن وازداد وزنها تدريجياً .
ورغم اجراء الفحوصات الطبية إلا ان جميع الأطباء اكدوا ان سبب الورم مجهور فيما يمكنها إزالته بعملية جراحية تتكلف 3290 جنيه استيرليني .
وتبرعت الحكومة الصينية ومنظمة خيرية لها بتكاليف الفواتير الطبية ،إلا أن الفتاة تنتظر جمع التبرعات لإجراء العملية المطلوبة لإزالة الورم .
وتقول "هوانج " : كنت أقوم بالواجبات المنزلية بسرعة كبيرة، لكن بطني الكبير أثر بشكل خطير على حياتي الطبيعية، لا يزال طفلاي صغيرين، تساعد جدتهم وجدهم في الاعتناء بهم، لذا أتمنى أن أتعافى وأن أصبح بصحة جيدة في أسرع وقت ممكن .