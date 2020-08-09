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بالصور.. فتاة تعاني من تضخم غريب بالبطن بوزن 20 كجم

Time منذ ساعتين
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بالصور.. فتاة تعاني من تضخم غريب بالبطن بوزن 20 كجم

بكين (صدى):
في حالة نادرة ، تعاني فتاة صينية من ورم غريب في البطن يزن 20 كجم حتى شل حركتها وجعلها تواجه صعوبات عديدة .

وبدأت حكاية هوانج جوكساين قبل عامين حين شعرت بإعياء وألم بالبطن وازداد وزنها تدريجياً .

ورغم اجراء الفحوصات الطبية إلا ان جميع الأطباء اكدوا ان سبب الورم مجهور فيما يمكنها إزالته بعملية جراحية تتكلف 3290 جنيه استيرليني .

وتبرعت الحكومة الصينية ومنظمة خيرية لها بتكاليف الفواتير الطبية ،إلا أن الفتاة تنتظر جمع التبرعات لإجراء العملية المطلوبة لإزالة الورم .

وتقول "هوانج " : كنت أقوم بالواجبات المنزلية بسرعة كبيرة، لكن بطني الكبير أثر بشكل خطير على حياتي الطبيعية، لا يزال طفلاي صغيرين، تساعد جدتهم وجدهم في الاعتناء بهم، لذا أتمنى أن أتعافى وأن أصبح بصحة جيدة في أسرع وقت ممكن .

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أحدث التعليقات

عباس قاروره
نتمنى متابعة مباريات الاتحاد في عز القايله في الموسم القادم..
العمراني 1966
اي صارمة = المدارس يعني الانتشار كنتشار النار بالهشيم = مين يتحمل المسؤليه اذا انتشر بين الطلاب لا سمح الله معالي الوزير اصابة وحدة بين المدارس كفيلة بنقلة لباقي المدارس والمجتمع ويترتب عليه فحص المدرسة وفحص اهل المصاب وفحص اخوانه بالمدارس الاخرا وفحص الحارة وتعقيم يعني مسلسل
عادل عبدالحي حمزة
ورغم اجراء الفحوصات الطبية إلا ان جميع الأطباء اكدوا ان سبب الورم مجهور فيما يمكنها إزالته بعملية جراحية تتكلف 3290 جنيه استيرليني . سبب الورم مجهول وليس مجهور
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..

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