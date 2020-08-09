تفاصيل محاولة إغتصاب طفلة بعد استدراجه بكيس لحمة

القاهرة (صدى):
تعرضت طفلة مصرية لم تتجاوز سن العاشرة إلى محاولة إغتصاب إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من المصير المحتوم بعد إستدرجاها من شخص إلى منطقة مقابر.
وكانت تفاصيل الواقعة بأن شاب قام بإستدراج الطفلة ومحاولة إغتصابها في منطقة المقابر بالحوامدية المصرية وأثناء خلع ملابس الطفلة صرخت وتمكن شابين من إنقاذها.
وأضحت التحريات بأن الشاب استغل حالة الأم والطفلة وأخبر الأولى بأن هناك من يقوم بتوزيع أكياس لحمة وانه عليها ان ترسل معه من يأخذ نصيبهم، فقامت الأم بإرسال طفلتها ذات الـ٨ سنوات فأستدرجها المتهم الي منطقة المقابر وبدء في محاولة خلع ملابسها الا انها صرخت وتصادف مرور شابين قاما يإنقاذها وابلاغ النجدة.