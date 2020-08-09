الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل محاولة إغتصاب طفلة بعد استدراجه بكيس لحمة

Time منذ 3 ساعات
Views 1448
Comment 2
تفاصيل محاولة إغتصاب طفلة بعد استدراجه بكيس لحمة

القاهرة (صدى):
تعرضت طفلة مصرية لم تتجاوز سن العاشرة إلى محاولة إغتصاب إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من المصير المحتوم بعد إستدرجاها من شخص إلى منطقة مقابر.

وكانت تفاصيل الواقعة بأن شاب قام بإستدراج الطفلة ومحاولة إغتصابها في منطقة المقابر بالحوامدية المصرية وأثناء خلع ملابس الطفلة صرخت وتمكن شابين من إنقاذها.

وأضحت التحريات بأن الشاب استغل حالة الأم والطفلة وأخبر الأولى بأن هناك من يقوم بتوزيع أكياس لحمة وانه عليها ان ترسل معه من يأخذ نصيبهم، فقامت الأم بإرسال طفلتها ذات الـ٨ سنوات فأستدرجها المتهم الي منطقة المقابر وبدء في محاولة خلع ملابسها الا انها صرخت وتصادف مرور شابين قاما يإنقاذها وابلاغ النجدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عباس قاروره
نتمنى متابعة مباريات الاتحاد في عز القايله في الموسم القادم..
العمراني 1966
اي صارمة = المدارس يعني الانتشار كنتشار النار بالهشيم = مين يتحمل المسؤليه اذا انتشر بين الطلاب لا سمح الله معالي الوزير اصابة وحدة بين المدارس كفيلة بنقلة لباقي المدارس والمجتمع ويترتب عليه فحص المدرسة وفحص اهل المصاب وفحص اخوانه بالمدارس الاخرا وفحص الحارة وتعقيم يعني مسلسل
عادل عبدالحي حمزة
ورغم اجراء الفحوصات الطبية إلا ان جميع الأطباء اكدوا ان سبب الورم مجهور فيما يمكنها إزالته بعملية جراحية تتكلف 3290 جنيه استيرليني . سبب الورم مجهول وليس مجهور
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ دقيقتين Views 1048
بالفيديو.. لحظة رصد ثعبان ضخم غريب الشكل بمنطقة جبلية
بالفيديو.. لحظة رصد ثعبان ضخم غريب الشكل بمنطقة جبلية
Time منذ 9 دقائق Views 169
بنك باركليز يواجه تهما قد تضطره لدفع 1.1 مليار دولار غرامة
بنك باركليز يواجه تهما قد تضطره لدفع 1.1 مليار دولار غرامة
Time منذ 16 دقيقة Views 1273
القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في جرائم سطو بالرياض
القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في جرائم سطو بالرياض
Time منذ 21 دقيقة Views 1316
‏الضوابط الجديدة لإيصال الكهرباء والمياه للمنازل التي لا تحمل صكوكًا شرعية
‏الضوابط الجديدة لإيصال الكهرباء والمياه للمنازل التي لا تحمل صكوكًا شرعية
Time منذ 25 دقيقة Views 1790
معقم يدين يقود مجرما إلى السجن
معقم يدين يقود مجرما إلى السجن
Time منذ 31 دقيقة Views 497
"الكهرباء" توضح معنى "الواط"
"الكهرباء" توضح معنى "الواط"
Time منذ 35 دقيقة Views 1576
بالفيديو.. تفجير في سوريا يشبه انفجار مرفأ بيروت
بالفيديو.. تفجير في سوريا يشبه انفجار مرفأ بيروت
Time منذ 54 دقيقة Views 2148
جمال الطبيعة لحظة بزوغ أشعة الشمس
جمال الطبيعة لحظة بزوغ أشعة الشمس
Time منذ 56 دقيقة Views 576
جونسون يطالب بضرورة شرح أسباب فشل صفقة "نيوكاسل يونايتد" مع المملكة
جونسون يطالب بضرورة شرح أسباب فشل صفقة "نيوكاسل يونايتد" مع المملكة
Time منذ 58 دقيقة Views 1803