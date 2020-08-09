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برشلونة يعرض صفقة جديدة للحصول على خدمات سيلفا

Time منذ ساعة
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برشلونة يعرض صفقة جديدة للحصول على خدمات سيلفا

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن نادي برشلونة قدم عرضا للحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي خلال الإنتقالات الصيفية الجارية حيث وعدته بلعب الدور الأساسي في الفريق.

وأوضحت التقارير بأن سيلفا أحد الأهداف الرئيسة لبرشلونة، نظرا لقدرته المميزة في اللعب بمركز الجناح وصانع الألعاب، وظهوره بمستويات مميزة منذ انتقاله لصفوف السيتي، والنادي يريد استغلال كون سيلفا بات أخيرا خارج التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا، لحساب فيل فودين، من أجل إقناعه باللعب في ”كامب نو“.

وتابعت التقارير بأن برشلونة، لن يستطيع دفع أموال صفقة سيلفا، لذلك سيغري مانشستر سيتي لإجراء صفقة تبادلية تتضمن نيلسون سيميدو، الذي يحظى بإعجاب غوارديولا، كما أن النادي يطمح في استغلال العلاقة الجيدة التي تجمعه بوكيل اللاعبين المخضرم جورج مينديش لتسهيل الصفقة، خاصة أن عقد اللاعب مع سيتي ممتد حتى 2025.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الشغلة أن مشترين الورد تخرفنو وطلعو خرفان اللي نعيمي واللي سواكني واللي حري بعا بعا قال ورد بالله هذا ورد يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وأكثرهم من فئة الشباب يعني خرفان جذعان ما قد وصلت سن ثني
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بس عجبتني كلمة قسمة ونصيب يفلتون بناتهم باالشوارع يتصيدون ارقام الشباب ولا جاء وتقدم لها الغت رقم جوالها بعد ماخلته يخسر الشي الكثير والمصيبة ليتها تروح بعيد لا تلقاها مع خويك النذل الي قدامك ملاك ومن ورى ظهرك يطعن فيك عمومآ اتوقع فهمتو قصدي والمعلق الجديد الي الظاهر مهو مني ببعيد✌️
العنود الشيباني
الأفضل عدم التدقيق في الذكريات الغريبة ومحاولة تفسيرها والتركيز على الحياة الان والحاضر وما يحتويه من نِعم 🌷
ع. س. ع
صيح صيح أبي أمي أبي ابوي والله لو تغير جلدك من على عظمك ما عنك وعن الدعس غير والا ما تغير راح ندعسك دعسا انت وفريقك وكلامنا في الملعب ما نعرف شغل المكاتب شغلنا في الملعب فقط نذيقك أنواع الخسارة وأنواع المرارة والذل والحرمان الكروي الين نخليك تكرة الكورة وتكرة اليوم اللي عرفت الكورة فية مفهوم والا اعيد
العنود الشيباني
العفو 🌷

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