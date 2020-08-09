برشلونة يعرض صفقة جديدة للحصول على خدمات سيلفا

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن نادي برشلونة قدم عرضا للحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي خلال الإنتقالات الصيفية الجارية حيث وعدته بلعب الدور الأساسي في الفريق.
وأوضحت التقارير بأن سيلفا أحد الأهداف الرئيسة لبرشلونة، نظرا لقدرته المميزة في اللعب بمركز الجناح وصانع الألعاب، وظهوره بمستويات مميزة منذ انتقاله لصفوف السيتي، والنادي يريد استغلال كون سيلفا بات أخيرا خارج التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا، لحساب فيل فودين، من أجل إقناعه باللعب في ”كامب نو“.
وتابعت التقارير بأن برشلونة، لن يستطيع دفع أموال صفقة سيلفا، لذلك سيغري مانشستر سيتي لإجراء صفقة تبادلية تتضمن نيلسون سيميدو، الذي يحظى بإعجاب غوارديولا، كما أن النادي يطمح في استغلال العلاقة الجيدة التي تجمعه بوكيل اللاعبين المخضرم جورج مينديش لتسهيل الصفقة، خاصة أن عقد اللاعب مع سيتي ممتد حتى 2025.