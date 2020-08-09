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التحقيقات مع البدون سعد التميمي المتهم بغسيل الأموال تكشف تفاصيل مثيرة

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التحقيقات مع البدون سعد التميمي المتهم بغسيل الأموال تكشف تفاصيل مثيرة

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت تفاصيل جديدة مثيرة من خلال التحقيق مع "البدونم سعد التميمي، المتهم بقضية غسيل الأموال في الكويت، وذلك بشأن علاقته بمسؤولين وشخصيات بارزة في البلاد بينهم نواب حاليون في مجلس الأمة الكويتي.

وجاء ذلك بسبب حالة الثراء ظهرت على المتهم قبل خمسة أعوام عند شرائه منزلا بمبلغ كبير بمنطقة اليرموك، ثم انتقاله إلى منزله الآخر بمنطقة السلام الذي تم ضبطه فيه، كما أنه له علاقات بنواب من الدائرة الثالثة وشخصيات سياسية سبق وأن دعاهم لعمل ندوات سياسية.

وأنكر وجود شراكة بينه وبين النواب خلال التحقيقات، واعتبر أن علاقته بهم عادية تقتصر على الدعوات المتبادلة، كما نفى وجود علاقة بينه وبين المشاهير المتهمين بغسيل الأموال، مؤكدًا أن الأموال التي بحوزته نتيجة عمله بالتجارة وعمولات ربط مشاريع بين شركات.

وكشفت وسائل إعلام محلية كويتية، أن البطاقة الأمنية للمتهم انتهت صلاحيتها منذ منتصف عام 2018، ولم يقم بتجديدها بعد اكتشاف الجهاز المركزي وثيقة عراقية صادرة لعمه، إلا أنه تمكَن من استخراج جواز مادة 17، فيما شقيق المتهم زعم قبل أعوام انتماءه إلى إحدى القبائل، وأنه أحد مشايخها، ليتضح أنه ينتمي إلى قبيلة أخرى، وينحدر من أصول عراقية.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الشغلة أن مشترين الورد تخرفنو وطلعو خرفان اللي نعيمي واللي سواكني واللي حري بعا بعا قال ورد بالله هذا ورد يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وأكثرهم من فئة الشباب يعني خرفان جذعان ما قد وصلت سن ثني
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بس عجبتني كلمة قسمة ونصيب يفلتون بناتهم باالشوارع يتصيدون ارقام الشباب ولا جاء وتقدم لها الغت رقم جوالها بعد ماخلته يخسر الشي الكثير والمصيبة ليتها تروح بعيد لا تلقاها مع خويك النذل الي قدامك ملاك ومن ورى ظهرك يطعن فيك عمومآ اتوقع فهمتو قصدي والمعلق الجديد الي الظاهر مهو مني ببعيد✌️
العنود الشيباني
الأفضل عدم التدقيق في الذكريات الغريبة ومحاولة تفسيرها والتركيز على الحياة الان والحاضر وما يحتويه من نِعم 🌷
ع. س. ع
صيح صيح أبي أمي أبي ابوي والله لو تغير جلدك من على عظمك ما عنك وعن الدعس غير والا ما تغير راح ندعسك دعسا انت وفريقك وكلامنا في الملعب ما نعرف شغل المكاتب شغلنا في الملعب فقط نذيقك أنواع الخسارة وأنواع المرارة والذل والحرمان الكروي الين نخليك تكرة الكورة وتكرة اليوم اللي عرفت الكورة فية مفهوم والا اعيد
العنود الشيباني
العفو 🌷

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