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إجراءات وقائية صارمة ضد كورونا في الموسم الدراسي الجديد

Time منذ 42 دقيقة
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إجراءات وقائية صارمة ضد كورونا في الموسم الدراسي الجديد

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " وقاية " عن الإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها مع بدء العام الدراسي الجديد لمنع إنتشار العدوى ، وهي كالتالي :

1- إجراءات توعوية ، وتتمثل في توعية الطلاب وتخصيص حصص مدرسية ومرشديين صحيين للتوعية بالمرض وسبل الوقاية وأهمية لقاح الأنفلونزا الموسمية .

- توعية ولي الأمر بطرق حماية الطفل والتأكيد بعدم ذهابه للمدرسة حال ظهور أي أعراض تنفسية واستشارة الطبيب .

2- التهوية الجيدة بالمدارس .

3- تطهير الأسطح بشكل دوري والتركيز على مقابض الأبواب وطاولات الطعام والمقاعد وغيرها .

4- توفير المطهرات والصابون والإهتمام بنظافة دورات المياه .

وفي حال الإشتباه بإصابة طالب تتم إحالته فوراً للمركز الصحي ومتابعة حالته من قبل المرشد الصحي وإبلاغ ولي الأمر والتأكيد بعدم حضوره ومتابعته بشكل يومي وفي حال تأكد إصابته لا يسمح له بالعودة حتى يتعافى تماماً مع تقرير طبي يثبت ذلك ، كما تتم متابعة المخالطين للطالب من قبل المرشدين الصحيين وفي حال ظهور اعراض يسمح لهم بعدم الحضور مدة تعادل فترة حضانة المرض .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الشغلة أن مشترين الورد تخرفنو وطلعو خرفان اللي نعيمي واللي سواكني واللي حري بعا بعا قال ورد بالله هذا ورد يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وأكثرهم من فئة الشباب يعني خرفان جذعان ما قد وصلت سن ثني
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بس عجبتني كلمة قسمة ونصيب يفلتون بناتهم باالشوارع يتصيدون ارقام الشباب ولا جاء وتقدم لها الغت رقم جوالها بعد ماخلته يخسر الشي الكثير والمصيبة ليتها تروح بعيد لا تلقاها مع خويك النذل الي قدامك ملاك ومن ورى ظهرك يطعن فيك عمومآ اتوقع فهمتو قصدي والمعلق الجديد الي الظاهر مهو مني ببعيد✌️
العنود الشيباني
الأفضل عدم التدقيق في الذكريات الغريبة ومحاولة تفسيرها والتركيز على الحياة الان والحاضر وما يحتويه من نِعم 🌷
ع. س. ع
صيح صيح أبي أمي أبي ابوي والله لو تغير جلدك من على عظمك ما عنك وعن الدعس غير والا ما تغير راح ندعسك دعسا انت وفريقك وكلامنا في الملعب ما نعرف شغل المكاتب شغلنا في الملعب فقط نذيقك أنواع الخسارة وأنواع المرارة والذل والحرمان الكروي الين نخليك تكرة الكورة وتكرة اليوم اللي عرفت الكورة فية مفهوم والا اعيد
العنود الشيباني
العفو 🌷

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