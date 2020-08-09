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بالصور.. تسريبات تكشف عن هيكل مرسيدس اس كلاس 2021

Time منذ يوم
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بالصور.. تسريبات تكشف عن هيكل مرسيدس اس كلاس 2021

أميرة خالد (صدى):
كشفت تسريبات، عن هيكل مرسيدس اس كلاس 2021 المنتظر تدشينها في سبتمبر، حيث ستعتمد السيارة على منصة MRA الجديدة كلياً وستتوفر بقاعدة عجلات عادية وطويلة ونسخ AMG ومايباخ وجارد وبولمان مدرعة، ولكن لن تطرح مرسيدس نسخ كوبيه وكشف هذه المرة.

وفي السياق نفسه، ازداد حجم السيارة بدون التأثير على أدائها بفضل تحسين نظام التوجيه الخلفي وزيادة الزاوية بـ 10 درجات لتحسين المناورة والانعطاف؛ فيما لن تحصل على تحديثات جذرية للتصميم الخارجي.

وتميل مرسيدس للتحديثات الشكلية الهادئة، والتي تشمل هنا تغيير المصابيح الخلفية وشكل مقابض الأبواب وبعض التغييرات لتحسين ديناميكية الجسد وصرفية الوقود؛ بينما ستحصل على مجال واسع من المحركات الذي يشمل محركات 6 سلندر و8 سلندر و12 سلندر مخصصة لمايباخ.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نسخة هجينة بالقابس تجمع بين محرك 6 سلندر تيربو 3.0 لتر ومحرك كهربائي بقوة 503 حصان ومدى كهربائي صافي 100 كيلومتر؛ فيما ستكون أغلى من الموديل الحالي الذي يبدأ سعره من 94,250 دولار أمريكي (353,000 ريال).

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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