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تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومي الجديد قبل إطلاقه بيومين

Time منذ 39 دقيقة
Views 1431
تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومي الجديد قبل إطلاقه بيومين

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات جديدة، عن تفاصيل مواصفات هاتف شاومي المنتظر قبل إطلاقه بيومين فقط، Redmi K30 Ultra، التي تتمثل بخيارات للتخزين والألوان ، والتي سيتم توفيرها للجمهور، حيث سيتم بيع Redmi K30 Ultra بثلاثة أنواع مختلفة من حجم ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين 6 غيغا /128 غيغا، و8 غيغا/ 128 غيغا، و8 غيغا/ 512 غيغا على التوالي.

وسيأتي هاتف شاومي Redmi K30 Ultra بالخيارات التالية: الأسود والأبيض والأخضر. ويتوقع بقوة أن تطلق الشركة الهاتفين K30 Ultra و Mi 10 Ultra في حدث يقام يوم الثلاثاء المقبل، ويأتي الهاتف الجديد بشاشة أموليد أموليد 6.7 بوصة بدقة FHD + من دون حواف تقريبا، ورقاقة ميديا تك Dimensity 1000+، وكاميرا خلفية رئيسية 64 ميغابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو أخرى بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا عمق 2 ميغابكسل.

وأوضح التقريرالمسرب بأن الكاميرا الأمامية المنبثقة بحجم 20 ميغابيكسل، والبطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة وبشحن سريع 55 وات، ونظام تشغيل آندرويد 10 بواجهة MIUI 12، ومن جهتها أكدت شاومي خططها للإعلان عن هاتف Mi 10 Ultra في 11 آب/ أغسطس، وهو نفس اليوم الذي ستكشف فيه النقاب عن Redmi K30 Ultra أيضا

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
اذا تركي ال الشيخ غرد بتويتر المقصود بالسعودية واذا بالفيس بوك المقصود بمصر
ابو محمد
صحيح أن الشباب أكثر نسبة ...لكن السؤال المهم من يقود هؤلاء الشباب امتهور يحرقهم ام عاقل يقودهم لمرسى السلام ...
كل يوم جديد
الله يصلح حالك
احمد
حتى الحمير تنهق وفعلا هذا اخر الزمان وهو زمان النونو وشلته ورؤية وبطيخ واللهم سترك ويارب اجعلهم عبرة لمن يعتبر واجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه ومن تلاعب باموالنا وبلاوي وترفيه وسوء ادارة وتؤكل الى غير اهلها وووو
كل يوم جديد
الحياة قسمة ونصيب !!!!!!!

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