فتاة في دعوى طلاق: عذبني مع والدته بالماء المغلي لرفضي الزوجة الثانية

القاهرة (صدى):
في قضية مثيرة للجدل ، تقدمت فتاة مصرية بدعوى طلاق بعدما تعرضت للتعذيب والإهانة بسبب رفضها الزوجة الثانية .
وقالت الفتاة في دعواها : تأخرت في الإنجاب عامين ، وواصلت حماتي الزن على زوجي كي يتزوج بأخرى وعندما رفضت أهانتني وسكبت الماء المغلي على جسدى !
وأضافت : منذ ما يزيد عن عامين فترة زواجى، وأنا فى صراع وخلافات زوجية، بسبب طاعة زوجى العمياء لوالدته، فكانت المتحكمة فى حياتى، تمارس العنف ضدى، وواصلت تهديدى، ووجهت لى الكثير من الإهانات، وذلك لعقابى على رفضى تدخلها فى حياتى .
وأكدت أنها لجأت لأهلها إلا أنه لم ينصفها أحد فاضطرت للجوء للمحكمة ، مصرة على البقاء معه بلا زوجة ثانية والإنتظار حتى يرزقهما الله بطفل أو التفريق بينهما .