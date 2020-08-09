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فتاة في دعوى طلاق: عذبني مع والدته بالماء المغلي لرفضي الزوجة الثانية

Time منذ 5 ساعات
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فتاة في دعوى طلاق: عذبني مع والدته بالماء المغلي لرفضي الزوجة الثانية

القاهرة (صدى):
في قضية مثيرة للجدل ، تقدمت فتاة مصرية بدعوى طلاق بعدما تعرضت للتعذيب والإهانة بسبب رفضها الزوجة الثانية .

وقالت الفتاة في دعواها : تأخرت في الإنجاب عامين ، وواصلت حماتي الزن على زوجي كي يتزوج بأخرى وعندما رفضت أهانتني وسكبت الماء المغلي على جسدى !

وأضافت : منذ ما يزيد عن عامين فترة زواجى، وأنا فى صراع وخلافات زوجية، بسبب طاعة زوجى العمياء لوالدته، فكانت المتحكمة فى حياتى، تمارس العنف ضدى، وواصلت تهديدى، ووجهت لى الكثير من الإهانات، وذلك لعقابى على رفضى تدخلها فى حياتى .

وأكدت أنها لجأت لأهلها إلا أنه لم ينصفها أحد فاضطرت للجوء للمحكمة ، مصرة على البقاء معه بلا زوجة ثانية والإنتظار حتى يرزقهما الله بطفل أو التفريق بينهما .

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أحدث التعليقات

عباس قاروره
نتمنى متابعة مباريات الاتحاد في عز القايله في الموسم القادم..
العمراني 1966
اي صارمة = المدارس يعني الانتشار كنتشار النار بالهشيم = مين يتحمل المسؤليه اذا انتشر بين الطلاب لا سمح الله معالي الوزير اصابة وحدة بين المدارس كفيلة بنقلة لباقي المدارس والمجتمع ويترتب عليه فحص المدرسة وفحص اهل المصاب وفحص اخوانه بالمدارس الاخرا وفحص الحارة وتعقيم يعني مسلسل
عادل عبدالحي حمزة
ورغم اجراء الفحوصات الطبية إلا ان جميع الأطباء اكدوا ان سبب الورم مجهور فيما يمكنها إزالته بعملية جراحية تتكلف 3290 جنيه استيرليني . سبب الورم مجهول وليس مجهور
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..

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