توقعات بتشكيلة مباراة الأهلي والإتحاد المقررة مساء اليوم

نواف السالم (صدى):
يلتقي نادي الإتحاد بنظيره الأهلي مساء اليوم الأحد في "دربي جدة" والذي سيقام على ملعب " الجوهرة المشعة" خلال منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب، بـ40 نقطة ويأتي الإتحاد في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة قبل 7 جولات على نهاية المسابقة.
ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الإتحاد بحراسة مرمي مارسيلو غروهي والدفاع الدفاع: برونو أوفيني – منصور الحربي – سعود عبد الحميد – وعمار الدحيم، الوسط: عبد الإله المالكي – خالد السميري – عبد الرحمن العبود – كريم الأحمدي – وأنيس البدري، الهجوم: رومارينيو.
والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي يأتي بحارس المرمى محمد العويس، الدفاع: عبد الله حسون، محمد خبراني، معتز هوساوي، وحسين عبد الغني، الوسط: ساريتش، جوزيف دي سوزا، علي الأسمري، عبد الرحمن غريب، وعبد الفتاح عسيري، الهجوم عمر السومة.