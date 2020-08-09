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«المسند»: حالة رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف من السابق

Time منذ ساعة
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«المسند»: حالة رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف من السابق

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن حالة رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف مما كانت عليه في السابق.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: " حالة رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف مما كانت عليه في السابق، ومن المتوقع أن تهطل أمطار  متفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة " .

وأضاف " المسند " : " متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الغربي من السعودية .. والله أعلم" .

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
اذا تركي ال الشيخ غرد بتويتر المقصود بالسعودية واذا بالفيس بوك المقصود بمصر
ابو محمد
صحيح أن الشباب أكثر نسبة ...لكن السؤال المهم من يقود هؤلاء الشباب امتهور يحرقهم ام عاقل يقودهم لمرسى السلام ...
كل يوم جديد
الله يصلح حالك
احمد
حتى الحمير تنهق وفعلا هذا اخر الزمان وهو زمان النونو وشلته ورؤية وبطيخ واللهم سترك ويارب اجعلهم عبرة لمن يعتبر واجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه ومن تلاعب باموالنا وبلاوي وترفيه وسوء ادارة وتؤكل الى غير اهلها وووو
كل يوم جديد
الحياة قسمة ونصيب !!!!!!!

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