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بالصور.. روجينا وأشرف زكي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

Time منذ 33 دقيقة
Views 1213
بالصور.. روجينا وأشرف زكي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

القاهرة (صدى):
احتفلت الفنانة روجينا المصرية وزوجها الفنان أشرف زكي بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى مايا في حفل بسيط بسبب الإجراءات الإحترازية لكورونا .

ونشر الفنانان صور تجمعهما بـ "مايا " ، وعلقت الفنانة روجينا قائلة : كل سنة وإنتي عمري يا عمري، كل سنة وإنتي بنتي وسندي وحتة من قلبي، وأول فرحتي وأهم وأعظم إنجازات حياتي، هفضل فخورة بيكي وراضية عنك وبدعيلك من قلبي لآخر يوم فى عمرى .

كما علق الفنان أشرف زكي وقال : أسعد يوم في حياتي هو عيد ميلاد مايا، هي عمري، هي حياتي، هي أجمل ما في مشواري، هي وطبعا مريم كل ثانية وإنتى بخير وسعادة وأمان ، وبادلهم التهنئة عدد كير من الفنانين والجمهور .

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مسلم
وبعدين ترحيلهم إلى إسرائيل على نفقة الدولة الكريمة المضيفة جزاها عزير خير الجزاء يعني ما فيه مسلمين مشردين ومضطهدين
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
محمد
اللهم لهم جميعا الرحمة و المغفرة و أجعل لهم جنة الفردوس مقاما
أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى

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