بالصور.. روجينا وأشرف زكي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

القاهرة (صدى):
احتفلت الفنانة روجينا المصرية وزوجها الفنان أشرف زكي بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى مايا في حفل بسيط بسبب الإجراءات الإحترازية لكورونا .
ونشر الفنانان صور تجمعهما بـ "مايا " ، وعلقت الفنانة روجينا قائلة : كل سنة وإنتي عمري يا عمري، كل سنة وإنتي بنتي وسندي وحتة من قلبي، وأول فرحتي وأهم وأعظم إنجازات حياتي، هفضل فخورة بيكي وراضية عنك وبدعيلك من قلبي لآخر يوم فى عمرى .
كما علق الفنان أشرف زكي وقال : أسعد يوم في حياتي هو عيد ميلاد مايا، هي عمري، هي حياتي، هي أجمل ما في مشواري، هي وطبعا مريم كل ثانية وإنتى بخير وسعادة وأمان ، وبادلهم التهنئة عدد كير من الفنانين والجمهور .