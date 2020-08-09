ليفاندوفسكي في طريقه لكسر احتكار ميسي ورونالدو للقب هدافي دوري أوروبا

وكالات (صدى):
نجح المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، في تسجيل هدفين في فوز فريقه بايرن ميونخ الألماني على تشيلسي الإنجليزي 4-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت.
وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا، متجها نحو التتويج باللقب في الموسم الحالي.
ويبدو البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في طريقه لكسر احتكار الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والذي سجل في النسخة الحالية 3 أهداف، والبرتغالي كريستيانو رونالدو سجل 4 أهداف في النسخة الحالية وغادر المسابقة رفقة فريقه يوفنتوس.
واحتكر ميسي ورونالدو لقب الهداف في المواسم الـ12 الماضية، حيث توج النجم البرتغالي باللقب 7 مرات والنجم الأرجنتيني 6 مرات.