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ليفاندوفسكي في طريقه لكسر احتكار ميسي ورونالدو للقب هدافي دوري أوروبا

Time منذ ساعتين
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ليفاندوفسكي في طريقه لكسر احتكار ميسي ورونالدو للقب هدافي دوري أوروبا

وكالات (صدى):
نجح المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، في تسجيل هدفين في فوز فريقه بايرن ميونخ الألماني على تشيلسي الإنجليزي 4-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا، متجها نحو التتويج باللقب في الموسم الحالي.

ويبدو البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في طريقه لكسر احتكار الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والذي سجل في النسخة الحالية 3 أهداف، والبرتغالي كريستيانو رونالدو سجل 4 أهداف في النسخة الحالية وغادر المسابقة رفقة فريقه يوفنتوس.

واحتكر ميسي ورونالدو لقب الهداف في المواسم الـ12 الماضية، حيث توج النجم البرتغالي باللقب 7 مرات والنجم الأرجنتيني 6 مرات.

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
اذا تركي ال الشيخ غرد بتويتر المقصود بالسعودية واذا بالفيس بوك المقصود بمصر
ابو محمد
صحيح أن الشباب أكثر نسبة ...لكن السؤال المهم من يقود هؤلاء الشباب امتهور يحرقهم ام عاقل يقودهم لمرسى السلام ...
كل يوم جديد
الله يصلح حالك
احمد
حتى الحمير تنهق وفعلا هذا اخر الزمان وهو زمان النونو وشلته ورؤية وبطيخ واللهم سترك ويارب اجعلهم عبرة لمن يعتبر واجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه ومن تلاعب باموالنا وبلاوي وترفيه وسوء ادارة وتؤكل الى غير اهلها وووو
كل يوم جديد
الحياة قسمة ونصيب !!!!!!!

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