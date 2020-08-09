الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
Views 1610
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الجوف ، الحدود الشمالية ، الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
أبو كنان
كان الله في عون الشعب اللبناني وخلصهم من التسلط الإيراني
ابو عمار
مسكينه البنيه ما قصرت وهي تنادي الام واخيرا طبت مع اختها

أخر الأخبار

مواطنة تطلب الطلاق بعد 9 أشهر من تجسسها على زوجها
مواطنة تطلب الطلاق بعد 9 أشهر من تجسسها على زوجها
Time منذ 11 دقيقة Views 1488
الحصيني: لا مؤشرات عن موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة
الحصيني: لا مؤشرات عن موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة
Time منذ 38 دقيقة Views 1521
مصري يتعرض للاغتصاب على يد جيرانه في ليبيا
مصري يتعرض للاغتصاب على يد جيرانه في ليبيا
Time منذ ساعة Views 708
ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 220 قتيلا
ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 220 قتيلا
Time منذ ساعة Views 1714
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعة Views 1610
سر تغيير الملك عبدالعزيز لبيت شعر كُتب بقاعة استقبال قصر الحكم في الرياض
سر تغيير الملك عبدالعزيز لبيت شعر كُتب بقاعة استقبال قصر الحكم في الرياض
Time منذ ساعة Views 1946
فرح الهادي عن اتهامها في غسيل الأموال: " كل دينار بحسابي حلال "
فرح الهادي عن اتهامها في غسيل الأموال: " كل دينار بحسابي حلال "
Time منذ ساعة Views 1372
جمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد فراق 15 عاما بالإمارات
جمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد فراق 15 عاما بالإمارات
Time منذ ساعتين Views 2889
بالفيديو..مواطن يستغل برودة أبها للرسم بالبخار
بالفيديو..مواطن يستغل برودة أبها للرسم بالبخار
Time منذ 3 ساعات Views 2177
أب يقتل رضيعه بالخطأ
أب يقتل رضيعه بالخطأ
Time منذ 3 ساعات Views 1411