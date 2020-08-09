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سر تغيير الملك عبدالعزيز لبيت شعر كُتب بقاعة استقبال قصر الحكم في الرياض

Time منذ ساعة
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سر تغيير الملك عبدالعزيز لبيت شعر كُتب بقاعة استقبال قصر الحكم في الرياض

الرياض (صدى):
سلطت دارة الملك عبد العزيز الضوء على تغيير الملك عبدالعزيز رحمه الله بيتًا منن الشعر المكتوب في قاعة الاستقبال بقصر الحكم في الرياض.

وأوضح المؤرخ أمين الريحاني أنه لاحظ كان عند دخوله القصر وجود بيتين من الشعر يقولا: " لسنا وإن كرمت أوائلنا يومًا على الأنساب نتكل.. نبني كما كانت أوائلنا ..تبني ونفعل فوق ما فعلوا " .

وسجل المؤرخ ملاحظة حينها أمام الملك بأن الشطر الأخير ليس صحيحًا وأنه ينص على " نفعل مثلما فعلوا " .

وأخبره الملك عبد العزيز بأنه الذي طلب تعديل البيت، لأن هدفه ليس فعل ما فعله السابقين، ولكن أفضل منهم.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
أبو كنان
كان الله في عون الشعب اللبناني وخلصهم من التسلط الإيراني
ابو عمار
مسكينه البنيه ما قصرت وهي تنادي الام واخيرا طبت مع اختها

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