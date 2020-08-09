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الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ لدى " الزكاة والدخل "

Time منذ ساعتين
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الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ لدى " الزكاة والدخل "

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الحالات التي تتطلب تقديم بلاغ لديها.

وفيما يلي الحالات التي عددتها الهيئة لتقديم البلاغ:

عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.

عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قِبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.

عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات المقدمة بشكل دقيق في الفاتورة الضريبية.

عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.

عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية.

تحصيل ضريبة على منتج الصفري غير خاضع للضريبة.

تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن المسكن الأول بما لا يزيد على 850 ألفًا/التعليم الأهلي/الرعاية الصحية الخاصة.

احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15 ٪. وتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قِبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة.

كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الاكتئاب مرض العصر ماله حل برأيي إلا بالصبر وبالقرب من الله وباقي الوسائل مسكنات ومساعدات ..من منا لم يقع فيه؟! وقد يكون بدون سبب واضح سلمنا الله جميعا وعافانا...
ابو محمد 😎 ✍️
والهدف من ذالك .....!؟
ابو عمار
هذا المفروض يسحلون في الشوارع لينال عقابه
ابو عمار
طبعا بل يجب ان يكون ثمة مراقبه دقيقه للمساعدات الماليه ولا تصرف الا للمحتاجين فقط
أبو كنان
اللهم الطف بنا يا رب حدثت مرارا وربما تحرك الأب لعمله ولا يعلم بأنه قد دهس أغلى الناس على قلبه أعرف قصة صاحب صهريج مياه أوقفته الشرطة لأنه دهس طفلا بالخطأ ولا يعلم عنه شيئاحينها! وأعرف أما وابنها الصغير - زارانا قبل الحادثة بسنة - نزل ابنها ليلعب في الحارة فسمعت صياح الناس ففزعت عليه لتشاهد جرارا زراعيا دهسه أثناء اللعب..رحمه الله..السيارات ووسائل المواصلات رغم فائدتها إلا أنها خطرة وقاتلة إذا لم نحذرها وأسأنا استخدامها!

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