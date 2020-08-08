بايرن ميونخ يفوز على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

وكالات (صدى):
فاز نادي بايرن ميونخ الألماني، على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تقدم بايرن عن طريق هدافه وهداف البطولة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء، واحرز إيفان بريسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 24.
وقبل نهاية الشوط قلص تامي أبراهام النتيجة بإحراز هدف لتشيلسي في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني سيطر بايرن ميونخ سيطرة تامة على أحداث اللقاء، حتى أحرز توليسوي الهدف الثالث في الدقيقة 76، واختتم ليفاندوفيسكي مهرجان الأهدف بتسجيل الرابع في الدقيقة 83.
ويتأهل بايرن ميونخ ويضرب موعدًا مع برشلونة في الدور ربع النهائي للبطولة، يوم السبت المقبل، بمدينة لشبونة.