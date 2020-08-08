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بايرن ميونخ يفوز على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

Time منذ ساعة
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بايرن ميونخ يفوز على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

وكالات (صدى):
فاز نادي بايرن ميونخ الألماني، على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم بايرن عن طريق هدافه وهداف البطولة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء، واحرز إيفان بريسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وقبل نهاية الشوط قلص تامي أبراهام النتيجة بإحراز هدف لتشيلسي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سيطر بايرن ميونخ سيطرة تامة على أحداث اللقاء، حتى أحرز توليسوي الهدف الثالث في الدقيقة 76، واختتم ليفاندوفيسكي مهرجان الأهدف بتسجيل الرابع في الدقيقة 83.

ويتأهل بايرن ميونخ ويضرب موعدًا مع برشلونة في الدور ربع النهائي للبطولة، يوم السبت المقبل، بمدينة لشبونة.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
رسالة إلى الشعوب العربية صنع ألله يوضح الملالي ونظامة دمار يزرع ويحصد المليشيات والتي تريدهم معبر وتنسف بهم وبشعوب العربية العرب للعرب نظرة نور من بلد النور 🕋🇸🇦🙏
ابو سلطان
من الاربعة والله لما تأكد ان النصر ابتعد عن المنافسة . صار لاشي يغري . كانك صادق اجزم على كلامك ولا عاد نشوفك توطوط عندنا .هههههههههههه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
والسوري الي دمه راح ب ٢٠ طلقه اش وضعه!! الله يجعلك بشلل كامل ما تقوم منه لا انت ولا الحيوانة إلي معك
عدو الخونة
فرنسا المدموزيل وبحكم مذلتها وكسر عينها من قبل الالمان من اشد الصليبيين حقدا وعداءا للاسلام تدعم قرد سوريا وتؤيد وتصر على استمرار حكم الاقلية النصيرية لسوريا وشعبها وهي التي ترى مايحدث في لبنان وتغض الطرف عن عبث فار الضاحية ومحاولات تشييع لبنان فهي من اوجد الرفضة كيان بعدما جاؤا بالخميني من منفاه الاختياري باريس الى طهران على طيرانهم وسلموه مفاتيخ ايران ولا زالت تدعم نظامه سوا بالاتفاق النووي او مليشياته
abdul
" ونشر المتابعون تقارير توضح أن الكويت هي من بنت الصوامع في العام 1968 " ثم ينقض ذالك بالفقرة الاخيرة " وبُنيت بموجب اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت، وذلك في مطلع عام 1970." هههههه. بُنيت سنة ١٩٦٨ ام ١٩٧٠ ؟

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