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إيران تعذب شابا بطرق وحشية غير متوقعة قبل إعدامه

Time منذ 24 دقيقة
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إيران تعذب شابا بطرق وحشية غير متوقعة قبل إعدامه

طهران (صدى):
كشف مركز حقوق الإنسان في إيران اليوم السبت، عن تعرض الشاب مصطفى صالحي، الذي أعدمته السلطات الأربعاء الماضي، لتعذيب شديد خلال العامين الماضيين لإجباره على الاعتراف بأنه تورط في قتل أحد عناصر قوات الباسيج في احتجاجات اندلعت ديسمبر 2017 ويناير 2018.

وقال المركز:" خلال العامين الماضيين، تعرض مصطفى صالحي لتعذيب شديد داخل سجن كهريز سنج، للحصول على اعتراف بأنه قتل سجاد شاه سنايي، أحد أفراد قوات الباسيج في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان وسط إيران".

وأضاف: "مصطفى تعرض للتعذيب حتى كسرت ذراعاه وساقاه، وكان من بين عمليات التعذيب التي تعرض لها إدخال إبرة تحت أظافره".

واستكمل: عمليات التعذيب التي تعرض لها أدت إلى تضرر رقبته وعموده الفقري بشدة، كل ما حاولوا فعله هو إجباره على الاعتراف وهو ما لم يفعله قط، ولم تنجح سلطات السجن في الحصول على مبتغاها".

يذكر أنمصطفى صالحي هو والد لطفلين، ولد يبلغ من العمر 6 سنوات وبنت تبلغ من العمر 4 سنوات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزاحمة المرور وعرقلة الناس .. .. يعني لازم تشتري والا اسكر عليك الطريق .. هذا ماهو منهن ..
عدو الخونة
الله يرحمهم ووالدينا ويوسع عليهم وجميع المسلمين وجزاهم الله عنا خيرا ياحظ من لا عرف من هو ولا شيف ان طاب يحمد وان تردى بكيفه في دربكم يا راحلينٍ مناكيف تالي ليالي القيظ وأول خريفه ردوا سلام أهل القلوب المواليف على الوليف الي نشد عن وليفه ردوه لعذوق النخيل المهانيف وعلى القصور الي بوادي حنيفة دارٍ لها بالقلب عشق وتكاليف ياعل عينٍ ماهوتها كفيفة طبنا وشبنا واتعبتنا المشاريف والمرقب العالي هبوبه عنيفه
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انشهد انش صادقه يادختوره👍👌😊😂 سكريات بعض الفواكه اضر من الكبسه اللي حارمين أنفسهم منها ليل نهار على أنها هي المسببه الأولى لسمنه وبعد ميخفو اشوي رجعوالها وقالو ماكو فايده ومانقدر نصبرعنها🤣ارحمو المسكينه مو هي بس اللي تسمن👍😊😂
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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