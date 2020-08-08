لجنة الاحتراف تعلن فترات تسجيل اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
حددت لجنة الاحتراف التابعة لاتحاد كرة القدم مواعيد تسجيل اللاعبين في الفترة الصيفية و فترة الانتقالات الشتوية للموسم القادم 2020 – 2021.
و ذكر البيان الرسمي الذي أصدرته اللجنة مساء السبت أن بداية فترة التسجيل الصيفية الأولى ستكون في الخامس عشر من أغسطس الجاري.
وستنتهي فترة التسجيل الأولى ” الميركاتو الصيفي ” لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الخامس و العشرين من أكتوبر من العام الجاري.
أما سوق اللاعبين الشتوي فسيبدأ في الحادي عشر من شهر يناير 2021 على أن ينتهي في السابع من فبراير من العام القادم.