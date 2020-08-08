الأعداد السابقة للصحيفة

لبنان يهدىء غضب بغداد ويُضيف العراق لقائمة الدول المساعدة

Time منذ ساعتين
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لبنان يهدىء غضب بغداد ويُضيف العراق لقائمة الدول المساعدة

بيروت (صدى):
أعلن الجيش اللبناني في بيان صدر، اليوم السبت، عن إضافة اسم العراق إلى قائمة الدول التي قدمت مساعدات للبنان.

وجاء ذلك بعد إغفال اسم العراق في بيانات سابقة، وهو ما ما استدعى اعتراضا رسميا من بغداد.

وأوضح الجيش اللبناني في البيان أنه ”ضمن إطار المساعدات التي ترد من الدول الشقيقة والصديقة، وصل بتاريخ الخامس من الشهر الجاري على متن طائرة عراقية فريق طبّي مؤلف من 18 طبيباً متخصّصاً بإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى 20 طنّاً من المواد والمعدّات الطبيّة“.

وتسلم لبنان من العراق عبر معبر المصنع الحدودي، 22 صهريجاً محمّلاً بـ 800 ألف ليتر من مادة ”زيت الغاز“.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزاحمة المرور وعرقلة الناس .. .. يعني لازم تشتري والا اسكر عليك الطريق .. هذا ماهو منهن ..
عدو الخونة
الله يرحمهم ووالدينا ويوسع عليهم وجميع المسلمين وجزاهم الله عنا خيرا ياحظ من لا عرف من هو ولا شيف ان طاب يحمد وان تردى بكيفه في دربكم يا راحلينٍ مناكيف تالي ليالي القيظ وأول خريفه ردوا سلام أهل القلوب المواليف على الوليف الي نشد عن وليفه ردوه لعذوق النخيل المهانيف وعلى القصور الي بوادي حنيفة دارٍ لها بالقلب عشق وتكاليف ياعل عينٍ ماهوتها كفيفة طبنا وشبنا واتعبتنا المشاريف والمرقب العالي هبوبه عنيفه
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انشهد انش صادقه يادختوره👍👌😊😂 سكريات بعض الفواكه اضر من الكبسه اللي حارمين أنفسهم منها ليل نهار على أنها هي المسببه الأولى لسمنه وبعد ميخفو اشوي رجعوالها وقالو ماكو فايده ومانقدر نصبرعنها🤣ارحمو المسكينه مو هي بس اللي تسمن👍😊😂
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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