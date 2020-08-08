لبنان يهدىء غضب بغداد ويُضيف العراق لقائمة الدول المساعدة

بيروت (صدى):
أعلن الجيش اللبناني في بيان صدر، اليوم السبت، عن إضافة اسم العراق إلى قائمة الدول التي قدمت مساعدات للبنان.
وجاء ذلك بعد إغفال اسم العراق في بيانات سابقة، وهو ما ما استدعى اعتراضا رسميا من بغداد.
وأوضح الجيش اللبناني في البيان أنه ”ضمن إطار المساعدات التي ترد من الدول الشقيقة والصديقة، وصل بتاريخ الخامس من الشهر الجاري على متن طائرة عراقية فريق طبّي مؤلف من 18 طبيباً متخصّصاً بإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى 20 طنّاً من المواد والمعدّات الطبيّة“.
وتسلم لبنان من العراق عبر معبر المصنع الحدودي، 22 صهريجاً محمّلاً بـ 800 ألف ليتر من مادة ”زيت الغاز“.