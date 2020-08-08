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توجيه بالقبض على شخص حرض على التعصب الديني عبر فيديو

Time منذ ساعة
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توجيه بالقبض على شخص حرض على التعصب الديني عبر فيديو

الرياض (صدى):
بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي وإثارة التعصب الديني ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، فقد

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه تم التوجيه بالقبض على شخص ظهر في فيديو وقام بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي وإثارة التعصب الديني ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع.

وجاء ذلك استنادا على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من كونه المعني بالإجراء.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين إلى التحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية في سلوكياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية، وفقًا لسبق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزاحمة المرور وعرقلة الناس .. .. يعني لازم تشتري والا اسكر عليك الطريق .. هذا ماهو منهن ..
عدو الخونة
الله يرحمهم ووالدينا ويوسع عليهم وجميع المسلمين وجزاهم الله عنا خيرا ياحظ من لا عرف من هو ولا شيف ان طاب يحمد وان تردى بكيفه في دربكم يا راحلينٍ مناكيف تالي ليالي القيظ وأول خريفه ردوا سلام أهل القلوب المواليف على الوليف الي نشد عن وليفه ردوه لعذوق النخيل المهانيف وعلى القصور الي بوادي حنيفة دارٍ لها بالقلب عشق وتكاليف ياعل عينٍ ماهوتها كفيفة طبنا وشبنا واتعبتنا المشاريف والمرقب العالي هبوبه عنيفه
ابو محمد 😎 ✍️
صح الكلام ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انشهد انش صادقه يادختوره👍👌😊😂 سكريات بعض الفواكه اضر من الكبسه اللي حارمين أنفسهم منها ليل نهار على أنها هي المسببه الأولى لسمنه وبعد ميخفو اشوي رجعوالها وقالو ماكو فايده ومانقدر نصبرعنها🤣ارحمو المسكينه مو هي بس اللي تسمن👍😊😂
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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