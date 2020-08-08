الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن

Time منذ 40 دقيقة
Views 1664
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق جهود رجال الأمن في القبض على المطلوبين والمخالفين خلال الأسبوع الماضي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على:

•مواطنان قاما بارتكاب 24 جريمة تمثلت في سرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة.

•ثلاثة أشخاص ارتكبوا 4 جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف وافتعال عطل بخانة استلام النقود ليتمكنوا من الاستيلاء على الأموال إثر عمليات السحب غير المكتملة للعملاء.

•تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين ارتكبوا 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بـ 3.750.000 ريال.

•اثنان من جنسية إفريقية من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها والتعاون مع 3 وافدين في شراء المسروقات وبيعها.

•مواطن سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام المنازل وأشعل النار فيها.

• مواطنان ومقيم من جنسية عربية قاموا بسرقة 180ألف ريال ومصوغات ذهبية قيمتها 200 ألف ريال من أحد المنازل.

•مواطنان قاما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء .

• تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص يقومون بسرقة أحد المنازل والاستيلاء على مبلغ مالي قرابة 150 ألف ريال ومجوهرات بقيمة مليون ومائتي ألف ريال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حفظ الله بلدنا وحكامنا
مستشفى الملك فيصل بالطائف دمار شمال وتدهور لاوضاع المريض
عادل عبدالحي حمزة
ويأتي ذلك بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيولعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة؛ وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات. ومجاري السيول لعدم وليس السيولعدم
راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
عادل عبدالحي حمزة
ويبدو أن الأردنية علا الفارس اعتادت على ذلك، فاستخدمت رضيعة فلسطينية وُلدت منذ 3 أشهر للمتأجرة بمأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت. للمتاجرة وليس للمتأجرة لايوجد همزة

أخر الأخبار

"أمن الطرق" يُعيد التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري 
"أمن الطرق" يُعيد التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري 
Time منذ دقيقة Views 1058
اهم شيء عندها تصور
اهم شيء عندها تصور
Time منذ 3 دقائق Views 126
معركة بين انثى الجاموس الحوشي وصغيرها مع الكلاب البريه
معركة بين انثى الجاموس الحوشي وصغيرها مع الكلاب البريه
Time منذ 4 دقائق Views 150
"الصحة" : أبحاثنا مستمرة وسنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا
"الصحة" : أبحاثنا مستمرة وسنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا
Time منذ 7 دقائق Views 1223
«آل الشيخ»: «حرروا لبنان من كل زعران إيران»
«آل الشيخ»: «حرروا لبنان من كل زعران إيران»
Time منذ 24 دقيقة Views 1776
القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور
القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور
Time منذ 29 دقيقة Views 1451
مصرع حدث غرقا في مسبح بحائل
مصرع حدث غرقا في مسبح بحائل
Time منذ 31 دقيقة Views 1481
النباتات البرية تكسو الأرض بتهامة القنفذة في مشهد خلاب "صور" 
النباتات البرية تكسو الأرض بتهامة القنفذة في مشهد خلاب "صور" 
Time منذ 38 دقيقة Views 1636
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن
Time منذ 40 دقيقة Views 1664
شاهد.. لحظة إصابة مصور «العربية» في اشتباكات بيروت على الهواء
شاهد.. لحظة إصابة مصور «العربية» في اشتباكات بيروت على الهواء
Time منذ 46 دقيقة Views 2037