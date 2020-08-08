بالصور.. الاتحاد يختتم تحضيراته لمواجهة الديربي

نواف السالم (صدى):
اختتم فريق نادي الاتحاد تحضيراته لمواجهة الديربي غدا الأحد، ويأتي ذلك وسط متابعة إدارية.
وخصص الجهاز الفني الحصة التدريبية لتطبيق تعليماته الفنية، كما عاد اللاعبون بعد نهاية التدريب إلى معسكرهم الداخلي استعدادا للقاء.
ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة قوية أمام منافسه الأهلي، في قمة منافسات الجولة 24 من عمر دوري المحترفين.
ويحتل الأهلي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المرتبة الـ 13 برصيد 23 نقطة.
ولم يفز الاتحاد على الأهلي، في الدوري منذ موسم 2011-2012، وتحديدًا في 29 مارس 2012، عندما فاز بهدف نظيف سجله نايف هزازي.