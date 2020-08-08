الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الاتحاد يختتم تحضيراته لمواجهة الديربي

Time منذ 55 دقيقة
Views 1522
بالصور.. الاتحاد يختتم تحضيراته لمواجهة الديربي

نواف السالم (صدى):
اختتم فريق نادي الاتحاد تحضيراته لمواجهة الديربي غدا الأحد، ويأتي  ذلك وسط متابعة إدارية.

وخصص الجهاز الفني الحصة التدريبية لتطبيق تعليماته الفنية، كما عاد اللاعبون بعد نهاية التدريب إلى معسكرهم الداخلي استعدادا للقاء.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة قوية أمام منافسه الأهلي، في قمة منافسات الجولة 24 من عمر دوري  المحترفين.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المرتبة الـ 13 برصيد 23 نقطة.

ولم يفز الاتحاد على الأهلي، في الدوري منذ موسم 2011-2012، وتحديدًا في 29 مارس 2012، عندما فاز بهدف نظيف سجله نايف هزازي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حفظ الله بلدنا وحكامنا
مستشفى الملك فيصل بالطائف دمار شمال وتدهور لاوضاع المريض
عادل عبدالحي حمزة
ويأتي ذلك بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيولعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة؛ وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات. ومجاري السيول لعدم وليس السيولعدم
راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
عادل عبدالحي حمزة
ويبدو أن الأردنية علا الفارس اعتادت على ذلك، فاستخدمت رضيعة فلسطينية وُلدت منذ 3 أشهر للمتأجرة بمأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت. للمتاجرة وليس للمتأجرة لايوجد همزة

أخر الأخبار

"أمن الطرق" يُعيد التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري 
"أمن الطرق" يُعيد التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري 
Time منذ دقيقة Views 1046
اهم شيء عندها تصور
اهم شيء عندها تصور
Time منذ دقيقتين Views 126
معركة بين انثى الجاموس الحوشي وصغيرها مع الكلاب البريه
معركة بين انثى الجاموس الحوشي وصغيرها مع الكلاب البريه
Time منذ 4 دقائق Views 150
"الصحة" : أبحاثنا مستمرة وسنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا
"الصحة" : أبحاثنا مستمرة وسنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا
Time منذ 7 دقائق Views 1217
«آل الشيخ»: «حرروا لبنان من كل زعران إيران»
«آل الشيخ»: «حرروا لبنان من كل زعران إيران»
Time منذ 24 دقيقة Views 1760
القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور
القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور
Time منذ 29 دقيقة Views 1445
مصرع حدث غرقا في مسبح بحائل
مصرع حدث غرقا في مسبح بحائل
Time منذ 31 دقيقة Views 1474
النباتات البرية تكسو الأرض بتهامة القنفذة في مشهد خلاب "صور" 
النباتات البرية تكسو الأرض بتهامة القنفذة في مشهد خلاب "صور" 
Time منذ 38 دقيقة Views 1636
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن
Time منذ 40 دقيقة Views 1660
شاهد.. لحظة إصابة مصور «العربية» في اشتباكات بيروت على الهواء
شاهد.. لحظة إصابة مصور «العربية» في اشتباكات بيروت على الهواء
Time منذ 45 دقيقة Views 2015