كوتينيو يطالب برشلونة بعدم إبلاغه بمفاوضات مستقبله

نواف السالم (صدى):
طالب اللاعب فيليبي كوتينيو إدارة برشلونة بعدم إبلاغه بأي مفاوضات بشأن مستقبله؛ حيث أوضح أنه يفضل التركيز على لقاءات فريقه الحالي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا حيث يعتبر من المرشحين للفوز باللقب.
ومن المقرر أن تنتهي إعارة كوتينيو رفقة الفريق الألماني بنهاية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا،
وقالت مصادر إن وكيل أعمال النجم البرازيلي توصل لاتفاق مع إدارة آرسنال الإنجليزي بشأن الشروط الشخصية لموكله، وتبقى المفاوضات بين الفريق الإنجليزي وبرشلونة جارية لتحديد الصفقة.
ويفضل آرسنال استعارة فيليب كوتينيو مع بند يتيح للفريق شراءه، بينما يفضل برشلونة بيع اللاعب والحصول على أموال لاستغلالها في سوق الانتقالات وتعزيز صفوفه.