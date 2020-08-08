الأعداد السابقة للصحيفة

كوتينيو يطالب برشلونة بعدم إبلاغه بمفاوضات مستقبله

Time منذ ساعة
Views 1554
كوتينيو يطالب برشلونة بعدم إبلاغه بمفاوضات مستقبله

نواف السالم (صدى):
طالب اللاعب فيليبي كوتينيو إدارة برشلونة بعدم إبلاغه بأي مفاوضات بشأن مستقبله؛ حيث أوضح أنه يفضل التركيز على لقاءات فريقه الحالي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا حيث يعتبر من المرشحين للفوز باللقب.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة كوتينيو رفقة الفريق الألماني بنهاية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا،

وقالت مصادر إن وكيل أعمال النجم البرازيلي توصل لاتفاق مع إدارة آرسنال الإنجليزي بشأن الشروط الشخصية لموكله، وتبقى المفاوضات بين الفريق الإنجليزي وبرشلونة جارية لتحديد الصفقة.

ويفضل آرسنال استعارة فيليب كوتينيو مع بند يتيح للفريق شراءه، بينما يفضل برشلونة بيع اللاعب والحصول على أموال لاستغلالها في سوق الانتقالات وتعزيز صفوفه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حفظ الله بلدنا وحكامنا
مستشفى الملك فيصل بالطائف دمار شمال وتدهور لاوضاع المريض
عادل عبدالحي حمزة
ويأتي ذلك بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيولعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة؛ وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات. ومجاري السيول لعدم وليس السيولعدم
راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
عادل عبدالحي حمزة
ويبدو أن الأردنية علا الفارس اعتادت على ذلك، فاستخدمت رضيعة فلسطينية وُلدت منذ 3 أشهر للمتأجرة بمأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت. للمتاجرة وليس للمتأجرة لايوجد همزة

أخر الأخبار

"أمن الطرق" يُعيد التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري 
"أمن الطرق" يُعيد التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري 
Time منذ دقيقة Views 1045
اهم شيء عندها تصور
اهم شيء عندها تصور
Time منذ دقيقتين Views 126
معركة بين انثى الجاموس الحوشي وصغيرها مع الكلاب البريه
معركة بين انثى الجاموس الحوشي وصغيرها مع الكلاب البريه
Time منذ 3 دقائق Views 150
"الصحة" : أبحاثنا مستمرة وسنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا
"الصحة" : أبحاثنا مستمرة وسنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا
Time منذ 7 دقائق Views 1213
«آل الشيخ»: «حرروا لبنان من كل زعران إيران»
«آل الشيخ»: «حرروا لبنان من كل زعران إيران»
Time منذ 24 دقيقة Views 1760
القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور
القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع بالدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور
Time منذ 29 دقيقة Views 1445
مصرع حدث غرقا في مسبح بحائل
مصرع حدث غرقا في مسبح بحائل
Time منذ 31 دقيقة Views 1474
النباتات البرية تكسو الأرض بتهامة القنفذة في مشهد خلاب "صور" 
النباتات البرية تكسو الأرض بتهامة القنفذة في مشهد خلاب "صور" 
Time منذ 37 دقيقة Views 1632
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن
بالفيديو.. مطلوبون في قبضة رجال الأمن
Time منذ 40 دقيقة Views 1660
شاهد.. لحظة إصابة مصور «العربية» في اشتباكات بيروت على الهواء
شاهد.. لحظة إصابة مصور «العربية» في اشتباكات بيروت على الهواء
Time منذ 45 دقيقة Views 2015