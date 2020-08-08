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العُرضيات وجهة مبهجة لعشاق الطبيعة التهامية
منذ ساعة
551
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أحدث التعليقات
حفظ الله بلدنا وحكامنا
مستشفى الملك فيصل بالطائف دمار شمال وتدهور لاوضاع المريض
عادل عبدالحي حمزة
ويأتي ذلك بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيولعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة؛ وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات. ومجاري السيول لعدم وليس السيولعدم
راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
عادل عبدالحي حمزة
ويبدو أن الأردنية علا الفارس اعتادت على ذلك، فاستخدمت رضيعة فلسطينية وُلدت منذ 3 أشهر للمتأجرة بمأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت. للمتاجرة وليس للمتأجرة لايوجد همزة
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