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حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنيَن تعطل قاربهما بعرض البحر أثناء رحلة صيد

Time منذ ساعة
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حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنيَن تعطل قاربهما بعرض البحر أثناء رحلة صيد

جيزان (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقطاع حرس الحدود بالموسم، بمنطقة جازان، تمكنت اليوم من إنقاذ مواطنين، تعطل قاربهما في عرض البحر، غرب جبل المقعد أثناء رحلة الصيد، وقطر القارب إلى المرسى، وهما بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث بالمتنزهين ومالكي وسائط الصيد والنزهة أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الأمن والسلامة البحرية مع أخذ الاحتياطات اللازمة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) عند طلب المساعدة.

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راعي شواشه
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ويبدو أن الأردنية علا الفارس اعتادت على ذلك، فاستخدمت رضيعة فلسطينية وُلدت منذ 3 أشهر للمتأجرة بمأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت. للمتاجرة وليس للمتأجرة لايوجد همزة

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