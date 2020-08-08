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تفاصيل الرسوم الجمركية لعملاء المتاجر الإلكترونية

Time منذ ساعة
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تفاصيل الرسوم الجمركية لعملاء المتاجر الإلكترونية

الرياض (صدى):
أوضحت الجمارك أن البضائع الشخصية لا تُعفى من ضريبة القيمة المضافة إلا بموجب نظام ضريبي.

وقالت الجمارك إنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة المبالغ المحتسبة في البيان الجمركي بما في ذلك أجور الشحن والتأمين، والرسوم الجمركية.

وأضافت : تعفى البضائع الشخصية من الرسوم الجمركية عند الشراء من المتاجر الإلكترونية من الخارج في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال وتشمل القيمة الإجمالية قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين، مع عدم وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى، وفي حال الاستيراد عبر شركات النقل السريع.

وتابعت : تلتزم هذه الشركات بتخليص كافة الشؤون الجمركية من خلال مخلصيها المعتمدين لدى الجمارك، أما إذا كان الاستيراد عبر البريد السعودي فينبغي على العميل زيارة جمرك البريد لإنهاء إجراءاته بنفسه، حيث لا يقدم البريد السعودي خدمة التخليص الجمركي.

وأشارت إلى أن جميع الرسوم الجمركية لا تطلب إلا بموجب بيان جمركي، وينبغي على شركة النقل السريع تقديم نسخة البيان للعميل، ويتضمن البيان الجمركي تفصيل لكافة الرسوم الجمركية.

وأكدت الجمارك بأنها لا تطلب نسخة من بطاقة الأحوال الشخصية للعميل، وأيضًا لا يحق لشركات النقل السريع لذلك، والمتطلب الرئيسي هو معلومات المستورد فقط، اسمه الكامل ورقم الهوية المدنية دون الحاجة إلى صورة من المستندات الشخصية.

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ويأتي ذلك بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيولعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة؛ وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات. ومجاري السيول لعدم وليس السيولعدم
راعي شواشه
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راعي شواشه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
عادل عبدالحي حمزة
ويبدو أن الأردنية علا الفارس اعتادت على ذلك، فاستخدمت رضيعة فلسطينية وُلدت منذ 3 أشهر للمتأجرة بمأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت. للمتاجرة وليس للمتأجرة لايوجد همزة

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