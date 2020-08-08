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زوج يقتل زوجته بطريقة وحشية بعد خلاف على بيع منزلهما

Time منذ 10 دقائق
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زوج يقتل زوجته بطريقة وحشية بعد خلاف على بيع منزلهما

القاهرة (صدى):
أقدم زوج مصري على قتل زوجته؛ حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض بمناطق متفرقة في جسدها؛ بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

ولفتت الشرطة إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين الزوجين تطورت لمشاجرة؛ بسبب خلاف حول بيع منزلهما وإعطاء الأموال لشخص من نفس قريتهما يعمل في توظيف الأموال، ويزعم الحصول على أرباح كبيرة.

وكشفت التحريات التي جرت بمعرفة أجهزة الأمن المصرية أن المتهم حاول مرارًا الضغط على زوجته لإقناعها برأيه ببيع مسكن الزوجية؛ بغرض توظيف ثمن البيت والحصول على فوائد منه، لكن كل محاولاته انتهت بالفشل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة في مصر لتباشر التحقيقات.‎

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أحدث التعليقات

جاسم
خبر غامض عرفنا انه باكستاني ولكن وين تساقط البرد
عادل عبدالحي حمزة
كان حادثا اين تكملة الخبر
عادل عبدالحي حمزة
وأشارت ان البرنامج يقدم للطلاب عدة موضيع وهي " استكشاف الفضاء ، وكيف أصبح رائد قضاء ، والنقطة الزرقاء الباهتة ، واستكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش به . عدة مواضيع وليست عدة موضيع
جاسم
ما فهمت
الريان
هههههههه🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍😍🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤😍😍 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍🎤🎤🎤🎤

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