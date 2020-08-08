حقيقة وفاة الفنانة فيروز 

بيروت (صدى):
نفت مصادر مقربة من الفنانة فيروز ما تردد بشأن وفاتها، قائلا إن الفنانة الكبيرة تتواجد حاليا في لبنان، وإن صحتها مستقرة، ولا صحة للأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، والتي تفيد بوفاتها.
وكانت الفترة الماضية انتشرت الكثير من الأغاني في حب لبنان غنتها فيروز، وجاء ذلك تضامنا مع ضحايا انفجار بيروت، ومن ضمنها أغنية " بحبك يا لبنان " وأغنية " لبيروت ".
يذكر أن مواجهات دامية وسط بيروت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت.