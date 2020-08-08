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حقيقة وفاة الفنانة فيروز 

Time منذ 12 ساعة
Views 2890
حقيقة وفاة الفنانة فيروز 

بيروت (صدى):
نفت مصادر مقربة من الفنانة فيروز ما تردد بشأن وفاتها، قائلا إن الفنانة الكبيرة تتواجد حاليا في لبنان، وإن صحتها مستقرة، ولا صحة للأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، والتي تفيد بوفاتها.

وكانت الفترة الماضية انتشرت الكثير من الأغاني في حب لبنان غنتها فيروز، وجاء ذلك تضامنا مع ضحايا انفجار بيروت، ومن ضمنها أغنية " بحبك يا لبنان " وأغنية " لبيروت ".

يذكر أن مواجهات دامية وسط بيروت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت.

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مسلم
وبعدين ترحيلهم إلى إسرائيل على نفقة الدولة الكريمة المضيفة جزاها عزير خير الجزاء يعني ما فيه مسلمين مشردين ومضطهدين
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
محمد
اللهم لهم جميعا الرحمة و المغفرة و أجعل لهم جنة الفردوس مقاما
أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى

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