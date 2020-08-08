رسالة استنكارية من ماكرون لترامب: «العقوبات على حزب الله عكسية»

باريس (صدى):
أفاد مسؤول في قصر الإليزيه اليوم السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن العقوبات الأمريكية، التي تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، تكون نتيجتها في صالح أولئك الذين تستهدف إضعافهم.
وقال المسؤول، الذي تحدث قبل مؤتمر للمانحين لمساعدة لبنان تشارك فرنسا في استضافته ويشارك فيه ترامب، إن ماكرون أبلغ ترامب في اتصال هاتفي يوم الجمعة بأن على الولايات المتحدة أن ”تستثمر مجددا“ في لبنان كي تساعد في إعادة بنائه.
وأضاف أن فرنسا تعتقد بوجود أدلة كافية لافتراض أن انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء كان حادثا.