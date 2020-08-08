حقيقة تشوه وجه نادين نجيم في فاجعة لبنان

بيروت (صدى):
كشف شقيق الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته بعد الجراحة الطارئة التي خضعت لها بعد إصابتها جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الحالي.
وقال شقيق نجيم في تصريحات تلفزيونية إنها مصابة بأكثر من مكان بجسدها فهناك جروح بوجهها وكتفها وركبتها.
وأضاف شادي أنه بمجرد دخولها إلى المستشفى تم عمل اللازم لها، والاطمئنان عليها، مؤكدا أنها لا تعاني من أي تشوهات بالوجه، لكن هناك بعض الجروح من آثار الزجاج الذي كانت تجلس بجانبه وقت الانفجار، ومشددا في الوقت ذاته على أنه لا يوجد شيء خطير بحالتها الصحية، وأن كل الإصابات بوجهها قابلة للعلاج بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.
ولم يكشف شادي عن موعد محدد، وقال إنه يفضل أن تظل هناك حتى ترتاح أكثر ويطمئنوا عليها تماما.