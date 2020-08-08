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حقيقة تشوه وجه نادين نجيم في فاجعة لبنان

Time منذ 14 ساعة
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حقيقة تشوه وجه نادين نجيم في فاجعة لبنان

بيروت (صدى):
كشف شقيق الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته بعد الجراحة الطارئة التي خضعت لها بعد إصابتها جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الحالي.

وقال شقيق نجيم في تصريحات تلفزيونية إنها مصابة بأكثر من مكان بجسدها فهناك جروح بوجهها وكتفها وركبتها.

وأضاف شادي أنه بمجرد دخولها إلى المستشفى تم عمل اللازم لها، والاطمئنان عليها، مؤكدا أنها لا تعاني من أي تشوهات بالوجه، لكن هناك بعض الجروح من آثار الزجاج الذي كانت تجلس بجانبه وقت الانفجار، ومشددا في الوقت ذاته على أنه لا يوجد شيء خطير بحالتها الصحية، وأن كل الإصابات بوجهها قابلة للعلاج بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف شادي عن موعد محدد، وقال إنه يفضل أن تظل هناك حتى ترتاح أكثر ويطمئنوا عليها تماما.

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مسلم
وبعدين ترحيلهم إلى إسرائيل على نفقة الدولة الكريمة المضيفة جزاها عزير خير الجزاء يعني ما فيه مسلمين مشردين ومضطهدين
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
محمد
اللهم لهم جميعا الرحمة و المغفرة و أجعل لهم جنة الفردوس مقاما
أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى

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