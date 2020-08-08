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الرئاسة الفرنسية: «انفجار مرفأ بيروت حادث عرضي»
منذ ساعتين
1882
باريس (صدى):
علقت الرئاسة الفرنسية على حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مؤخرًا وأسفر عنه سقوط مئات القتلى.
وقالت الرئاسة الفرنسية: "الأدلة تشير إلى أن انفجار مرفأ بيروت كان حادثا عرضيا".
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أحدث التعليقات
جاسم
خبر غامض عرفنا انه باكستاني ولكن وين تساقط البرد
عادل عبدالحي حمزة
كان حادثا اين تكملة الخبر
عادل عبدالحي حمزة
وأشارت ان البرنامج يقدم للطلاب عدة موضيع وهي " استكشاف الفضاء ، وكيف أصبح رائد قضاء ، والنقطة الزرقاء الباهتة ، واستكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش به . عدة مواضيع وليست عدة موضيع
جاسم
ما فهمت
الريان
هههههههه🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍😍🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤😍😍 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍🎤🎤🎤🎤
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