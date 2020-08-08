الأعداد السابقة للصحيفة

ثغرة خطيرة تتيح للهاكرز اختراق حاسبات آبل

Time منذ ساعتين
Views 1747
ثغرة خطيرة تتيح للهاكرز اختراق حاسبات آبل

وكالات (صدى):
أزاح الباحث الأمني باتريك واردل المخترق السابق في وكالة الأمن القومي والذي يعمل حاليا في شركة Jamf للأمن، الستار عن سلسلة من الثغرات الخطيرة في أنظمة MacOS، التابع لشركة آبل.

وأشار واردل، إلى مشكلات أمنية تسمح لمجرمي الإنترنت بالتحكم عن بعد بأجهزة ماكنتوش عن طريق ملف مايكروسوفت أوفيس Office، بتنسيق slk ومحمل بوحدات الماكرو الضارة، والذي من شأنه مطالبة أوفيس بتشغيل وحدات الماكرو بشكل خفي دون علم المستخدم.

وقام المتسلل خلال الهجوم باستغلال ثغرتين إضافيتين للسيطرة على الجهاز، من خلال تضمين علامة الدولار في بداية اسم ملف مايكروسوفت أوفيس، ويمكن للمخترق التحرر من إجراءات  الحماية الخاصة بتطبيقات أوفيس حيث لن يتحقق نظام MacOS،  من الملف إذا كان بتنسيق zip.

Time واتساب

أحدث التعليقات

جاسم
خبر غامض عرفنا انه باكستاني ولكن وين تساقط البرد
عادل عبدالحي حمزة
كان حادثا اين تكملة الخبر
عادل عبدالحي حمزة
وأشارت ان البرنامج يقدم للطلاب عدة موضيع وهي " استكشاف الفضاء ، وكيف أصبح رائد قضاء ، والنقطة الزرقاء الباهتة ، واستكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش به . عدة مواضيع وليست عدة موضيع
جاسم
ما فهمت
الريان
هههههههه🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍😍🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤😍😍 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍🎤🎤🎤🎤

أخر الأخبار

بيرلو مدربا جديدا ليوفنتوس رسميا
بيرلو مدربا جديدا ليوفنتوس رسميا
Time منذ دقيقة Views 1052
بالصور.. الشباب يواصل تدريباته لمواجهة التعاون
بالصور.. الشباب يواصل تدريباته لمواجهة التعاون
Time منذ 4 دقائق Views 1049
زوج يقتل زوجته بطريقة وحشية بعد خلاف على بيع منزلهما
زوج يقتل زوجته بطريقة وحشية بعد خلاف على بيع منزلهما
Time منذ 8 دقائق Views 257
شاهد.. انفجار ضخم في ميناء بريطاني
شاهد.. انفجار ضخم في ميناء بريطاني
Time منذ 18 دقيقة Views 1476
حقيقة وفاة الفنانة فيروز 
حقيقة وفاة الفنانة فيروز 
Time منذ 25 دقيقة Views 1566
رسالة استنكارية من ماكرون لترامب: «العقوبات على حزب الله عكسية»
رسالة استنكارية من ماكرون لترامب: «العقوبات على حزب الله عكسية»
Time منذ 28 دقيقة Views 1677
مغربية للمذيع : لا يمكن العيش بدون الرجل
مغربية للمذيع : لا يمكن العيش بدون الرجل
Time منذ 40 دقيقة Views 628
ضاعت علومه
ضاعت علومه
Time منذ 41 دقيقة Views 412
بالفيديو.. مسلحون بلباس مدني بين الجيش اللبناني يطلقون الرصاص على المتظاهرين
بالفيديو.. مسلحون بلباس مدني بين الجيش اللبناني يطلقون الرصاص على المتظاهرين
Time منذ 42 دقيقة Views 1197
الجمارك توضح الجهة المسؤولة عن سلامة وصول الطرد القادم من الخارج إلى المستفيد
الجمارك توضح الجهة المسؤولة عن سلامة وصول الطرد القادم من الخارج إلى المستفيد
Time منذ 50 دقيقة Views 1580