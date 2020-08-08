مجلس الدفاع اللبناني: علمنا بمادة نيترات الأمونيوم قبل 13 يوما من وقوع الانفجار

بيروت (صدى):
كشف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، تفاصيل حول تاريخ المراسلات التي وضعت حكومة حسان دياب بصورة تخزين مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، أن المعلومات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة يتعلق بشحنة نيترات الأمونيوم بتاريخ 10 يناير 2019، " مدسوسة وعارية عن الصحة ".
ولفتت الأمانة العامة للمجلس إلى أنها لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص، باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22 يوليو 2020، وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل بتاريخ 24 يوليو 2020 لإجراء المقتضى.
ويعد تاريخ 22 يوليو الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للدفاع، أنه علم بشأن مادة " نيترات الأمنيوم " قبل 13 يوما من وقوع الانفجار.