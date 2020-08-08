الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة صوامع بيروت التي روج لها الإخوان كمنشأة عثمانية وتنكروا للكويت

Time منذ 3 ساعات
Views 2330
حقيقة صوامع بيروت التي روج لها الإخوان كمنشأة عثمانية وتنكروا للكويت

بيروت (صدى):
سخر إعلاميون موالون لتركيا من النظام العثماني، بعد تداول معلومات مغلوطة حول صوامع بيروت، تفيد بأنها صمدت أمام الانفجار الذي وقع منذ أيام، بسبب بناء تركيا لها.

وكتب الإعلامي أحمد منصور، الموالي لتركيا، عبر فيسبوك: “صوامع الحبوب الخرسانية هذه هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار وعملت كمصدات حمت الأبراج التي خلفها، بناها العثمانيون حينما قاموا بتجديد الميناء قبل 150 عامًا مرفأ لبنان بناه العثمانيون”، متسائلا: “هذا هو الاستعمار التركي؟!”.

ونشر المتابعون تقارير توضح أن الكويت هي من بنت الصوامع في العام 1968، حيث تولى صندوق التنمية الكويتي تنفيذ ذلك، إلا أن يد الشر دمرتها، وفقًا لتقرير لموقع مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية بالجامعة اللبنانية حول كون صوامع الغلال.

وبُنيت بموجب اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت، وذلك في مطلع عام 1970.

Time واتساب

أحدث التعليقات

جاسم
خبر غامض عرفنا انه باكستاني ولكن وين تساقط البرد
عادل عبدالحي حمزة
كان حادثا اين تكملة الخبر
عادل عبدالحي حمزة
وأشارت ان البرنامج يقدم للطلاب عدة موضيع وهي " استكشاف الفضاء ، وكيف أصبح رائد قضاء ، والنقطة الزرقاء الباهتة ، واستكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش به . عدة مواضيع وليست عدة موضيع
جاسم
ما فهمت
الريان
هههههههه🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍😍🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤😍😍 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍🎤🎤🎤🎤

أخر الأخبار

بيرلو مدربا جديدا ليوفنتوس رسميا
بيرلو مدربا جديدا ليوفنتوس رسميا
Time منذ دقيقة Views 1031
بالصور.. الشباب يواصل تدريباته لمواجهة التعاون
بالصور.. الشباب يواصل تدريباته لمواجهة التعاون
Time منذ 3 دقائق Views 1049
زوج يقتل زوجته بطريقة وحشية بعد خلاف على بيع منزلهما
زوج يقتل زوجته بطريقة وحشية بعد خلاف على بيع منزلهما
Time منذ 8 دقائق Views 248
شاهد.. انفجار ضخم في ميناء بريطاني
شاهد.. انفجار ضخم في ميناء بريطاني
Time منذ 18 دقيقة Views 1471
حقيقة وفاة الفنانة فيروز 
حقيقة وفاة الفنانة فيروز 
Time منذ 24 دقيقة Views 1560
رسالة استنكارية من ماكرون لترامب: «العقوبات على حزب الله عكسية»
رسالة استنكارية من ماكرون لترامب: «العقوبات على حزب الله عكسية»
Time منذ 27 دقيقة Views 1671
مغربية للمذيع : لا يمكن العيش بدون الرجل
مغربية للمذيع : لا يمكن العيش بدون الرجل
Time منذ 39 دقيقة Views 625
ضاعت علومه
ضاعت علومه
Time منذ 40 دقيقة Views 404
بالفيديو.. مسلحون بلباس مدني بين الجيش اللبناني يطلقون الرصاص على المتظاهرين
بالفيديو.. مسلحون بلباس مدني بين الجيش اللبناني يطلقون الرصاص على المتظاهرين
Time منذ 42 دقيقة Views 1197
الجمارك توضح الجهة المسؤولة عن سلامة وصول الطرد القادم من الخارج إلى المستفيد
الجمارك توضح الجهة المسؤولة عن سلامة وصول الطرد القادم من الخارج إلى المستفيد
Time منذ 50 دقيقة Views 1580