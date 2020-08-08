الأعداد السابقة للصحيفة

فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين

Time منذ 3 دقائق
Views 170
فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين

عمّان (صدى):
يعتاد المرتزقة على الكذب وتلفيق القصص لتنفيذ أهدافهم، حتى يصب الكذب جزء لا يتجرأ من شخصياتهم حتى في الأمور التي لا تحتاج لذلك.

ويبدو أن الأردنية علا الفارس اعتادت على ذلك، فاستخدمت رضيعة فلسطينية وُلدت منذ 3 أشهر للمتأجرة بمأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت "الفارس" صورة لطفلة فلسطينية تُدعى "سيلا" وُلدت من أم مصابة بفيروس كورونا، وعلقت: " مولودة فلسطينية جديدة أطلقت عليها عائلتها اسم بيروت تضامنا مع الشعب اللبناني " .

وأضافت: " رغم قتامة المشهد العربي، ما زلنا شعوبا متلاحمة رغم أنف من يزرع الحقد ويرفع راية الفرقة، نحن من نعزز من أخوّتنا ونزيد من محبة بعضنا لبعض، نحن من نجمع فتات ما تبقى من عروبتنا وهم يفرقون " .

وفضح المغردون السعوديون، كذب علا الفارس، موضحين الحقيقة التي تم نشرها في مايو الماضي عن الطفلة سيلا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتوره على المعلومات ..
حمدان
ماشاء الله على شعب المملكة على الانفجارات اللي صارت بالمساجد لم نجد احد يتظاهر،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل المستنقع هذولا ، لا يستغرب زواجهم ولا طلاقهم .. .. استغفر الله العظيم ..

أخر الأخبار

فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين
فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين
Time منذ 3 دقائق Views 170
شاهد.. لبنانيون يشنقون «نصرالله» ومسؤولون وسط بيروت
شاهد.. لبنانيون يشنقون «نصرالله» ومسؤولون وسط بيروت
Time منذ 11 دقيقة Views 1365
لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"
لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"
Time منذ 19 دقيقة Views 1371
بالفيديو.. طبيبة تحذر من استبدال الوجبات الغذائية بالفواكه
بالفيديو.. طبيبة تحذر من استبدال الوجبات الغذائية بالفواكه
Time منذ 22 دقيقة Views 1188
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في المملكة
Time منذ 25 دقيقة Views 1416
مدرب الاتحاد يخصّص فقرة لشرح أخطاء لاعبيه بالفيديو
مدرب الاتحاد يخصّص فقرة لشرح أخطاء لاعبيه بالفيديو
Time منذ 29 دقيقة Views 1390
ليلى اسكندر تثير حيرة متابعيها بشأن طلاقها (فيديو)
ليلى اسكندر تثير حيرة متابعيها بشأن طلاقها (فيديو)
Time منذ 34 دقيقة Views 1344
ضاحي خلفان: هل تخطط قطر لاغتيال الجبري وإلصاق التهمة بالمملكة؟
ضاحي خلفان: هل تخطط قطر لاغتيال الجبري وإلصاق التهمة بالمملكة؟
Time منذ 36 دقيقة Views 1756
غرق طفلتان امام والدتهما
غرق طفلتان امام والدتهما
Time منذ 44 دقيقة Views 379
لحظة وفاة شرطي في حادث سير مروع
لحظة وفاة شرطي في حادث سير مروع
Time منذ 45 دقيقة Views 343