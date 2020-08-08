فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين

عمّان (صدى):
يعتاد المرتزقة على الكذب وتلفيق القصص لتنفيذ أهدافهم، حتى يصب الكذب جزء لا يتجرأ من شخصياتهم حتى في الأمور التي لا تحتاج لذلك.
ويبدو أن الأردنية علا الفارس اعتادت على ذلك، فاستخدمت رضيعة فلسطينية وُلدت منذ 3 أشهر للمتأجرة بمأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.
ونشرت "الفارس" صورة لطفلة فلسطينية تُدعى "سيلا" وُلدت من أم مصابة بفيروس كورونا، وعلقت: " مولودة فلسطينية جديدة أطلقت عليها عائلتها اسم بيروت تضامنا مع الشعب اللبناني " .
وأضافت: " رغم قتامة المشهد العربي، ما زلنا شعوبا متلاحمة رغم أنف من يزرع الحقد ويرفع راية الفرقة، نحن من نعزز من أخوّتنا ونزيد من محبة بعضنا لبعض، نحن من نجمع فتات ما تبقى من عروبتنا وهم يفرقون " .
وفضح المغردون السعوديون، كذب علا الفارس، موضحين الحقيقة التي تم نشرها في مايو الماضي عن الطفلة سيلا.