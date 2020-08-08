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مدرب الاتحاد يخصّص فقرة لشرح أخطاء لاعبيه بالفيديو

Time منذ 29 دقيقة
Views 1384
مدرب الاتحاد يخصّص فقرة لشرح أخطاء لاعبيه بالفيديو

نواف السالم (صدى):
خصص البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فقرة من المران لشرح أخطاء لاعبيه في مباراة أبها الماضية.

وأوضح كاريلي للاعبيه الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة أبها، وذلك باستخدم مقاطع الفيديو، كما طالب مساعديه بتصحيح أخطاء كل لاعب بمفرده.

وتعرض الاتحاد للهزيمة أمام أبها، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الاتحاد لمواجهة من العيار الثقيل أمام الأهلي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتوره على المعلومات ..
حمدان
ماشاء الله على شعب المملكة على الانفجارات اللي صارت بالمساجد لم نجد احد يتظاهر،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل المستنقع هذولا ، لا يستغرب زواجهم ولا طلاقهم .. .. استغفر الله العظيم ..

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