الأعداد السابقة للصحيفة

لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1369
لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"

بيروت (صدى):
قال لبناني من وسط مظاهرات " يوم الحساب " في بيروت:" نحن ضد الاحتلال الإيراني في لبنان "، مضيفا:" اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الشعب ".

وفي سياق متصل، دعا لبنانيون غاضبون من تعامل الحكومة مع الموقف إلى الإطاحة بزعمائهم وإدارة البلاد.

واحتشد مئات المحتجين في ساحة الشهداء بوسط المدينة للمشاركة في مظاهرة تحت اسم " يوم الحساب " لانتقاد تعامل الحكومة مع أكبر انفجار تشهده بيروت في تاريخها.

 وحصد انفجار المرفأ أرواح  أكثر من 150 شخصا وأصاب نحو خمسة آلاف ودمر قطاعا من المدينة، حيث حمل محتجون مجسما لمشانق ورفعوا لافتات خيّرت إحداها المسؤولين بين الاستقالة والشنق، وطرد مواطنون لبنانيون، محافظ بيروت، أثناء تفقده أعمال رفع الأنقاض فى منطقة مار مخايل، فى الجميزة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتوره على المعلومات ..
حمدان
ماشاء الله على شعب المملكة على الانفجارات اللي صارت بالمساجد لم نجد احد يتظاهر،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل المستنقع هذولا ، لا يستغرب زواجهم ولا طلاقهم .. .. استغفر الله العظيم ..

أخر الأخبار

فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين
فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين
Time منذ 3 دقائق Views 154
شاهد.. لبنانيون يشنقون «نصرالله» ومسؤولون وسط بيروت
شاهد.. لبنانيون يشنقون «نصرالله» ومسؤولون وسط بيروت
Time منذ 10 دقائق Views 1360
لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"
لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"
Time منذ 18 دقيقة Views 1369
بالفيديو.. طبيبة تحذر من استبدال الوجبات الغذائية بالفواكه
بالفيديو.. طبيبة تحذر من استبدال الوجبات الغذائية بالفواكه
Time منذ 21 دقيقة Views 1188
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في المملكة
Time منذ 25 دقيقة Views 1412
مدرب الاتحاد يخصّص فقرة لشرح أخطاء لاعبيه بالفيديو
مدرب الاتحاد يخصّص فقرة لشرح أخطاء لاعبيه بالفيديو
Time منذ 29 دقيقة Views 1381
ليلى اسكندر تثير حيرة متابعيها بشأن طلاقها (فيديو)
ليلى اسكندر تثير حيرة متابعيها بشأن طلاقها (فيديو)
Time منذ 34 دقيقة Views 1344
ضاحي خلفان: هل تخطط قطر لاغتيال الجبري وإلصاق التهمة بالمملكة؟
ضاحي خلفان: هل تخطط قطر لاغتيال الجبري وإلصاق التهمة بالمملكة؟
Time منذ 36 دقيقة Views 1756
غرق طفلتان امام والدتهما
غرق طفلتان امام والدتهما
Time منذ 44 دقيقة Views 379
لحظة وفاة شرطي في حادث سير مروع
لحظة وفاة شرطي في حادث سير مروع
Time منذ 45 دقيقة Views 343