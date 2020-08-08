لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"

بيروت (صدى):
قال لبناني من وسط مظاهرات " يوم الحساب " في بيروت:" نحن ضد الاحتلال الإيراني في لبنان "، مضيفا:" اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الشعب ".
وفي سياق متصل، دعا لبنانيون غاضبون من تعامل الحكومة مع الموقف إلى الإطاحة بزعمائهم وإدارة البلاد.
واحتشد مئات المحتجين في ساحة الشهداء بوسط المدينة للمشاركة في مظاهرة تحت اسم " يوم الحساب " لانتقاد تعامل الحكومة مع أكبر انفجار تشهده بيروت في تاريخها.
وحصد انفجار المرفأ أرواح أكثر من 150 شخصا وأصاب نحو خمسة آلاف ودمر قطاعا من المدينة، حيث حمل محتجون مجسما لمشانق ورفعوا لافتات خيّرت إحداها المسؤولين بين الاستقالة والشنق، وطرد مواطنون لبنانيون، محافظ بيروت، أثناء تفقده أعمال رفع الأنقاض فى منطقة مار مخايل، فى الجميزة.