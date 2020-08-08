الأعداد السابقة للصحيفة

شعب "الهونزا" يعمرون 165 عاماً وينجبون حتى 65 سنة 

Time منذ 11 ساعة
Views 2542
Comment 4
شعب "الهونزا" يعمرون 165 عاماً وينجبون حتى 65 سنة 

نيودلهي (صدى):
يعيش شعب " الهونزا " في وادٍ معروف بـ" وادي الخالدين " الذي يقع على ارتفاع أكثر من 200 متر فوق مستوى سطح البحر، بين الهند وباكستان.

يعتبر " الهونزا " شعب استثنائي لأنهم يعيشون في المتوسط 100 سنة وكثير منهم يعيشون 120 سنة بدون مشاكل صحية ومنهم من يعمر حوالي 165 عامًا، وزوجاتهم يلدن عند سن 65 عامًا.

يأكل شعب الهونزا الفواكه والخضار النيئة والبذور الزيتية، والكثير من المشمش المجفف، ومجموعة متنوعة من الحبوب " أساسًا الدخن أو البشنة، الحنطة السوداء والشعير والبقوليات وبعض الجبن والحليب والبيض ".

ويتكون طعامهم اليومي من وجبات بسيطة: وجبة إفطار وتتكون من وعاء من المشمش الطازج أو المغلي مع الحبوب وتشاباتيس، والخبز الهندي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الوضع في لبنان يحتاج الى تضحيات كبيره من اجل القضاء على اتباع المجوس ممثلين بحزب ابو زميره الحقير . يجب ان يتحد الشعب ويكون صفا واحد ويهاجمون مقرات الحزب مهما كانت النتائج مؤلمه . لبنان يحتاج الى ثوره مسلحه ضد اتباع ايران وهذا الاسلوب اللي يتبعه الشعب اللبناني ضد المؤسسات والادارات الحكوميه لا يفيدهم في شي بل يجب ان يكون عندهم قياده موحده ومسلحه و لا بأس من الاستعانه بالفلسطينين المتواجدين في لبنان ويدفع لهم رواتب مغريه لكي ينظمو الى اللبنانيين المقهورين مما يعربد به حزب الات وحكومته الخسيسه في لبنان ولا ينتظر الشعب اي دور لزعماء الاحزاب امثال جنبلاط والحريري وجعجع وغيرهم فهؤلاء حائفون على حياتهم من الحزب المجوسي الحقير
ابو عمار
هذا ديدن كلاب المجوس لا يهمهم ابناء الوطن لانهم لا يملكون انتماء للوطن فهؤلاء لا يعرفون ابائهم واغلبهم تربى في الملاجىء بسبب المتعه الجنسيه فهم يطلقون النار على اللبنانيون المعترضين على تقاعس الحكومه و الحكومه تابعه لحزب الشيطان وطبعا لا احد يستطيع محاسبتهم لعنة الله عليهم وعلى زعيمهم ابو زميره
ابو عمار
بغض النظر عن الاقديمه للمقطع ولكن فيه تنبيه وتحذير للجميع من الاهمال والانشغال عن الاطفال في مثل هذه الضروف
ابو عمار
الحمد لله على سلامتك يا سلاف و ربنا يحفظك من كل شر
عبدالعزيز الدخيل
رحمة الله عليه فيه لمحة بهض الشئ من الملك سلمان حفظه الله

أخر الأخبار

بالفيديو..مواطن يستغل برودة أبها للرسم بالبخار
بالفيديو..مواطن يستغل برودة أبها للرسم بالبخار
Time منذ 3 دقائق Views 1097
أب يقتل رضيعه بالخطأ
أب يقتل رضيعه بالخطأ
Time منذ 31 دقيقة Views 344
الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ لدى " الزكاة والدخل "
الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ لدى " الزكاة والدخل "
Time منذ 33 دقيقة Views 1469
بالفيديو..عناصر حزب الله تطلق النار على متظاهرين يحملون مصابًا
بالفيديو..عناصر حزب الله تطلق النار على متظاهرين يحملون مصابًا
Time منذ 34 دقيقة Views 1386
انتحار كاتبة مشهورة بعد صراع طويل مع مرض الاكتئاب
انتحار كاتبة مشهورة بعد صراع طويل مع مرض الاكتئاب
Time منذ ساعة Views 829
اليوم..عودة كاملة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات التعليم
اليوم..عودة كاملة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات التعليم
Time منذ ساعتين Views 3159
نظام أردوغان يستغل فاجعة بيروت بتوزيع الجنسية التركية على اللبنانيين
نظام أردوغان يستغل فاجعة بيروت بتوزيع الجنسية التركية على اللبنانيين
Time منذ ساعتين Views 2100
الحريري يوضح حقيقية فساد شحنة المساعدات المصرية
الحريري يوضح حقيقية فساد شحنة المساعدات المصرية
Time منذ ساعتين Views 3345
بالفيديو..مايا دياب تتخلى عن أناقتها وتساعد المحتاجين في بيروت
بالفيديو..مايا دياب تتخلى عن أناقتها وتساعد المحتاجين في بيروت
Time منذ ساعتين Views 1638
إنقاذ سيارتين علقتا برمال طريقي بقيق والجبيل
إنقاذ سيارتين علقتا برمال طريقي بقيق والجبيل
Time منذ 3 ساعات Views 2077