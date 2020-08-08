شعب "الهونزا" يعمرون 165 عاماً وينجبون حتى 65 سنة 

نيودلهي (صدى):
يعيش شعب " الهونزا " في وادٍ معروف بـ" وادي الخالدين " الذي يقع على ارتفاع أكثر من 200 متر فوق مستوى سطح البحر، بين الهند وباكستان.
يعتبر " الهونزا " شعب استثنائي لأنهم يعيشون في المتوسط 100 سنة وكثير منهم يعيشون 120 سنة بدون مشاكل صحية ومنهم من يعمر حوالي 165 عامًا، وزوجاتهم يلدن عند سن 65 عامًا.
يأكل شعب الهونزا الفواكه والخضار النيئة والبذور الزيتية، والكثير من المشمش المجفف، ومجموعة متنوعة من الحبوب " أساسًا الدخن أو البشنة، الحنطة السوداء والشعير والبقوليات وبعض الجبن والحليب والبيض ".
ويتكون طعامهم اليومي من وجبات بسيطة: وجبة إفطار وتتكون من وعاء من المشمش الطازج أو المغلي مع الحبوب وتشاباتيس، والخبز الهندي.