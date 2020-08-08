الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومازال البحث جاري عن 21 مفقودا

Time منذ ساعة
Views 1516
ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومازال البحث جاري عن 21 مفقودا

بيروت (صدى):
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت؛ يتزايد؛ حيث بلغ 158 حالة وفاة حتى الأن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الجرحى بلغ 6000 جريح ومازال البحث جاري عن 21 مفقودًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتوره على المعلومات ..
حمدان
ماشاء الله على شعب المملكة على الانفجارات اللي صارت بالمساجد لم نجد احد يتظاهر،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل المستنقع هذولا ، لا يستغرب زواجهم ولا طلاقهم .. .. استغفر الله العظيم ..

أخر الأخبار

فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين
فضيحة علا الفارس في استغلال رضيعة فلسطينية للمتاجرة باللبنانيين
Time منذ دقيقتين Views 124
شاهد.. لبنانيون يشنقون «نصرالله» ومسؤولون وسط بيروت
شاهد.. لبنانيون يشنقون «نصرالله» ومسؤولون وسط بيروت
Time منذ 10 دقائق Views 1341
لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"
لبناني من وسط مظاهرات "يوم الحساب" ببيروت: نحن ضد الاحتلال الإيراني "فيديو"
Time منذ 18 دقيقة Views 1365
بالفيديو.. طبيبة تحذر من استبدال الوجبات الغذائية بالفواكه
بالفيديو.. طبيبة تحذر من استبدال الوجبات الغذائية بالفواكه
Time منذ 21 دقيقة Views 1185
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد في المملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1402
مدرب الاتحاد يخصّص فقرة لشرح أخطاء لاعبيه بالفيديو
مدرب الاتحاد يخصّص فقرة لشرح أخطاء لاعبيه بالفيديو
Time منذ 29 دقيقة Views 1381
ليلى اسكندر تثير حيرة متابعيها بشأن طلاقها (فيديو)
ليلى اسكندر تثير حيرة متابعيها بشأن طلاقها (فيديو)
Time منذ 33 دقيقة Views 1344
ضاحي خلفان: هل تخطط قطر لاغتيال الجبري وإلصاق التهمة بالمملكة؟
ضاحي خلفان: هل تخطط قطر لاغتيال الجبري وإلصاق التهمة بالمملكة؟
Time منذ 36 دقيقة Views 1750
غرق طفلتان امام والدتهما
غرق طفلتان امام والدتهما
Time منذ 44 دقيقة Views 379
لحظة وفاة شرطي في حادث سير مروع
لحظة وفاة شرطي في حادث سير مروع
Time منذ 45 دقيقة Views 343