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ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومازال البحث جاري عن 21 مفقودا
منذ ساعة
1516
بيروت (صدى):
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت؛ يتزايد؛ حيث بلغ 158 حالة وفاة حتى الأن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الجرحى بلغ 6000 جريح ومازال البحث جاري عن 21 مفقودًا.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتوره على المعلومات ..
حمدان
ماشاء الله على شعب المملكة على الانفجارات اللي صارت بالمساجد لم نجد احد يتظاهر،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل المستنقع هذولا ، لا يستغرب زواجهم ولا طلاقهم .. .. استغفر الله العظيم ..
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