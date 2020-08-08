سبب وضع مؤشر سرعة غير حقيقي في عداد السيارة

أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء السيارات الأسباب التى تدفع الشركات المصنعة للسيارات بوضع مؤشر سرعة في عداد السيارة أكبر مما هو عليه في الواقع.
وأضاف الخبراء أن بعض السيارات تمتلك عداد سرعة يصل إلي 220 كم في الساعة، في حين أن أقصى سرعة لها لا تتخطى 170كم/س.
وذكر الخبراء أن الشركات تفعل ذلك كوسيلة للتسويق ودفع العملاء لشراء سيارتهم وبالتالي تحقيق مبيعات أكثر.
ولفت الخبراء أن بعض الشركات تستخدم مؤشر سرعة واحد في العديد من الطرازات لأن ذلك يجعلها توفر جزء من تكاليف التصنيع والتصميم المتعلق بصناعة العدادات.