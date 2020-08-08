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سبب وضع مؤشر سرعة غير حقيقي في عداد السيارة

Time منذ يوم
Views 2362
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سبب وضع مؤشر سرعة غير حقيقي في عداد السيارة

أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء السيارات الأسباب التى تدفع الشركات المصنعة للسيارات بوضع مؤشر سرعة في عداد السيارة أكبر مما هو عليه في الواقع.

وأضاف الخبراء أن بعض السيارات تمتلك عداد سرعة يصل إلي 220 كم في الساعة، في حين أن أقصى سرعة لها لا تتخطى 170كم/س.

وذكر الخبراء أن الشركات تفعل ذلك كوسيلة للتسويق ودفع العملاء لشراء سيارتهم وبالتالي تحقيق مبيعات أكثر.

ولفت الخبراء أن بعض الشركات تستخدم مؤشر سرعة واحد في العديد من الطرازات لأن ذلك يجعلها توفر جزء من تكاليف التصنيع والتصميم المتعلق بصناعة العدادات.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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