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ضوابط تسوية المعاش استثنائيًا

Time منذ ساعة
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ضوابط تسوية المعاش استثنائيًا

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن الحالات التي يتم فيها تسوية المعاش استثنائيًا.

وأوضحت أن الحالات تتمثل في : "العجز الكلي أو الجزئي والوفاة وأثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة".

وأشارت إلى أن تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز يكون بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٧٠% من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة السابقة تمنح معاشًا أكبر.

وأفادت بأن تسوية المعاش في حالة العجز الكلي أو الجزئي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها يكون وفقًا لضوابط.

وأكدت أنه تتم التسوية إذا كان العجز جزئيًّا على أساس تخصيص معاش يعادل ٨٠% من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن التسوية حسب الطريقة الواردة في الفقرة الأولى تمنح معاشًا أكبر.

وتابعت: تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل آخر راتب كان يتقاضاه.

وأوضحت أن التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي تتم على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتوره على المعلومات ..
حمدان
ماشاء الله على شعب المملكة على الانفجارات اللي صارت بالمساجد لم نجد احد يتظاهر،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل المستنقع هذولا ، لا يستغرب زواجهم ولا طلاقهم .. .. استغفر الله العظيم ..

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